Ένας φοβερός ΖΑΟΝ διέλυσε τον Ολυμπιακό επικρατώντας με 3-0, έκανε το 2-0 στις νίκες και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Πανιώνιος – ΑΕΚ (1-1 νίκες).

Την μεγαλύτερη επιτυχία της σύγχρονης ιστορίας πέτυχε ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μετά το 3-2 μέσα στο Ρέντη, επικράτησε και στο Ζηρίνειο του Ολυμπιακού αυτή την φορά με 3-0 (25-13, 25-18, 25-20) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Volley League Γυναικών, αφήνοντας εκτός τετράδας τις «ερυθρόλευκες» για πρώτη φορά από το 2007.

Το συγκρότημα του Μπάμπη Μυτσκίδη που θυμίζουμε πως έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα με τελευταίο αυτό το 1981, θα περιμένει το παιχνίδι της Τετάρτης και το ματς του Πανιωνίου και της ΑΕΚ για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά (η σειρά είναι στο 1-1). Θυμίζουμε πως στα ημιτελικά την πρόκριση στον τελικό θα πάρει η ομάδα που θα πετύχει πρώτη δύο νίκες.

Κυριαρχία ΖΑΟΝ στο πρώτο και άνετο 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ανήκε ολοκληρωτικά στον ΖΑΟΝ. Τα κορίτσια του Μπάμπη Μυτσκίδη μπήκαν εντυπωσιακά στον αγώνα και πιέζοντας στο σερβίς κατάφεραν από νωρίς να πάρουν μια διαφορά που συνεχώς μεγάλωναν. Στο διάστημα αυτό οι «ερυθρόλευκες» δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις στην επίθεση αλλά και στο δικό τους μπλοκ με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να κάνει με άνεση το 1-0 επικρατώντας με το εμφατικό 25-13.

Πιο άνετα από όσο δείχνει το 25-18 έγινε το 2-0

Και στο δεύτερο σετ είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα την ίδια εικόνα που είδαμε και στο πρώτο. Δηλαδή έναν ΖΑΟΝ να είναι εξαιρετικός και να κυριαρχεί και έναν Ολυμπιακό να μην μπορεί σε κανένα σημείο να κοιτάξει τα μάτια τον αντίπαλό του, με την απουσία της Κούμπουρα να δείχνει τεράστια. Οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν τον εύκολο πόντο με τις γηπεδούχες να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν και πάλι μια τεράστια διαφορά που έφτασε και το 24-13. Στο σημείο εκείνο πήγε στο σερβίς η Καρκάσες και πιέζοντας η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς μείωσε σε 24-18, αλλά ο ΖΑΟΝ πήρε τον πόντο που χρειαζόταν και έκανε έτσι το 2-0.

Πήγε να μπει στο ματς αλλά δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός

Στο τρίτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά καθώς ουσιαστικά έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο και κατάφερε για πρώτη φορά στο ματς να προηγηθεί με 2 πόντους (5-7). Και πάλι όμως ο ΖΑΟΝ αντέδρασε και όχι μόνο μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα, αλλά πήρε και την διαφορά. Μια διαφορά που κράτησε ακόμα και όταν οι «ερυθρόλευκες» έκαναν την τελευταία τους αντεπίθεση και με 25-20 έκανε το 3-0 παίρνοντας μεγάλη νίκη και πρόκριση σδτα ημιτελικά,

Πρώτη σκόρερ για τις θριαμβεύτριες ήταν η Αλεξάκου με 17 πόντους και την ακολούθησαν οι Τικμανίδου, Ζιώγα με 14 και 13 αντίστοιχα. Για τις ηττημένες η Αμπντεραχίμ είχε 14 και η Καρκάσες 10.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-20, 25-13

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-18

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 25-20

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-18, 25-20) σε 78′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 26 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 14 (11/20 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. – 22% άριστες), Αλεξάκου 17 (13/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 67% υπ. – 58% άριστες), Γράβαρη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2/2 επ.), Ζιώγα 13 (11/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 62% υπ. - 25% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/1 επ.), Νικόλοβα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (1/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τερζόγλου 2 (0/7 επ., 2 μπλοκ), Καρκάσες 10 (7/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ.-09% άριστες), Κονέο 1 (0/13 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ.-19% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 62% υπ.-54% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου 2 (2/7 επ., 83% υπ.-67% άριστες), Οικονομίδου 3 (3/9 επ.).