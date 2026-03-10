Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup και το Gazzetta σας παρουσιάζει την ομάδα που στα 7 χρόνια ζωής έχει φτάσει να διεκδικεί Ευρωπαϊκό.

Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να φιλοξενούνται στον πρώτο τελικό του Challenge Cup την Βαλεφόλια στο Vitrifrigo Arena Pesaro, θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του παρθενικού Ευρωπαϊκού τους. Το δεύτερο και πιο σημαντικό θα προσπαθήσουν να το κάνουν την επόμενη βδομάδα στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας.

Η αντίπαλος της ομάδας του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε μόλις το 2019 και μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχει καταφέρει στην πρώτη της κιόλας συμμετοχή εκτός Ιταλίας να φτάσει σε έναν τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που από μόνο του είναι σπουδαίο.

Η ίδρυση, η άνοδος και τα συνεχόμενα step up

Πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του «τριφυλλιού» ξεκινώντας από το πότε ιδρύθηκε. Όπως αναφέραμε η Megabox Vallefoglia ιδρύθηκε το 2019 και κατάφερε άμεσα να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία του Ιταλικού πρωταθλήματος, καθώς τερμάτισε στην 2η θέση της Serie A2 το 2020 κερδίζοντας άμεσα την άνοδο.

Την πρώτη της χρονιά στην Serie A1 τερμάτισε στην 9η θέση μένοντας στην κατηγορία του πιο δύσκολου πρωταθλήματος, κάτι που από μόνο του θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη χρονιά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα τα περίμενε η διοίκηση καθώς η Βαλεφόλια τερμάτισε στην 11η θέση, αλλά και πάλι κέρδισε την παραμονή της, κάτι που ήταν και το σημαντικό. Την περίοδο 2023-24 ανέβηκε ακόμα επίπεδο, καθώς για πρώτη φορά μπήκε στα Play Offs και δεν πάλεψε για την παραμονή της, με την 7η θέση να ήταν η καλύτερη μέχρι την περσινή.

Πέρσι η... σταχτοπούτα του ιταλικού βόλεϊ γυναικών έκανε την υπέρβαση φτάνοντας στην 5η θέση κερδίζοντας έτσι και το εισιτήριο για την Ευρώπη για πρώτη φορά στην μικρή ιστορία της. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς από τις θέσεις που αναφέρουμε πως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιον τίτλο, καθώς ακόμα και όταν πήρε την άνοδο για την μεγάλη κατηγορία το έκανε παίρνοντας την 2η θέση.

Η απειρία αλλά και η μεγάλη δίψα

Ουσιαστικά δεν μιλάμε απλά για μια ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν είναι μεγαθήριο, καθώς είναι μόλις 7 ετών χωρίς να έχει κερδίσει κάποιο τίτλο, αλλά και για μια ομάδα άπειρη που τώρα ψάχνει να βρει τον δρόμο της. Από την άλλη βέβαια έχει την δίψα της ομάδας που βρέθηκε νωρίς στο προσκήνιο και θέλει να καταφέρει όσο γίνεται πιο γρήγορα να κατακτήσει τίτλους. Και επειδή στην χώρα της αυτό θεωρείται απίθανο με τα μεγαθήρια που υπάρχουν θα παλέψει να το κάνει στην Ευρώπη.

Η 6η θέση με 32 βαθμούς διαφορά από την κορυφή

Η αλήθεια είναι πως η φετινή πορεία της Βαλεφόλια στο πρωτάθλημα Ιταλίας ήταν όπως και η περσινή. Μέτρια προς καλή, καθώς ναι μεν δεν βρέθηκε στα Play Out αλλά στα Play Offs τερματίζοντας στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά η διαφορά της από την πρώτη Κονελιάνο ήταν 32 βαθμοί και από την 4η Νοβάρα και 5η Κιέρι 15. Κάτι που ξεκάθαρα δείχνει την δυναμική της.

Στον πρώτο γύρο των Play Offs βρέθηκε απέναντι στην Βέρο Μιλάνο με την οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός φέτος στο Champions League και είχε δύο άνετες ήττες. Η πρώτη εκτός έδρας με 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) και η δεύτερη εντός έδρας επίσης με 3-0 (20-25, 19-25, 22-25). Απέναντι στην σπουδαία Βέρο Μιλάνο ο Ολυμπιακός στάθηκε απείρως καλύτερα από ότι η Βαλεφόλια με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον τελικό, να δείχνει πως δεν ακόμα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κοιτάξει στα μάτια τους μεγάλους της χώρας της.

Η πορεία της ως το τελικό με πρώτο αντίπαλο την ΑΕΚ

Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε μέχρι να φτάσει στον τελικό. Αρχικά στην πρώτη φάση πέρασε χωρίς αγώνα και στην δεύτερη βρέθηκε απέναντι στην ΑΕΚ. Στο πρώτο ματς στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, η Ένωση με τον Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο επικράτησε με 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 25-22), δείχνοντας έτοιμη να κάνει την μεγάλη έκπληξη. Στη ρεβάνς της Ιταλίας η Βαλεφόλια επικράτησε αυτή με 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-13) και έστειλε την πρόκριση στο χρυσό σετ το οποίο και πήρε με 15-7. Τα ματς κόντρα στην Ένωση δείχνουν τον δρόμο στον Παναθηναϊκό.

Επόμενος αντίπαλος ήταν ακόμα μία ομάδα από την Ουγγαρία και συγκεκριμένα η Νηιρεγκιόζα. Στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας νίκησε με 3-0 (19-25, 22-25, 15-25), ενώ στην Ιταλία κέρδισαν επίσης με 3-0 (25-17, 25-13, 25-19), μια πρόκριση που ήρθε σαφώς πιο εύκολα από ότι αυτή κόντρα στην ΑΕΚ.

Στα προημιτελικά απέναντι στην Βαλεφόλια βρέθηκε η Ισπανική Γκραν Κανάρια και στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία οι Ιταλίδες επικράτησαν με 3-0 (21-25, 20-25, 17-25), κάνοντας άλμα πρόκρισης. Μια πρόκριση που οριστικοποιήθηκε μέσα στο σπίτι τους με το 3-1 (25-20, 25-17, 14-25, 30-28) που της έδωσε και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Εκεί βρέθηκε και πάλι απέναντι σε ομάδα της Ουγγαρίας και συγκεκριμένα την Κασποβάρι. Στο πρώτο παιχνίδι και πάλι εκτός έδρας η Βαλεφόλια νίκησε με 3-2 (22-25, 20-25, 25-23, 25-18, 11-15), ενώ μέσα στην έδρα της έκανε περίπατο νικώντας με 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) και παίρνοντας όπως αναφέραμε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπου και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και ειδικά το πρώτο, η Βαλεφόλια συνεχώς ανέβαζε ρυθμούς φτάνοντας σχετικά άνετα στον τελικό, χωρίς ξαναλέμε αυτό να σημαίνει πως είναι μεγαθήριο.

Ποιοτικό ρόστερ χωρίς το μεγάλο αστέρι

Πάμε τώρα να δούμε το ρόστερ της Βαλεφόλια. Ένα ρόστερ ποιοτικό, κάτι άλλωστε που δείχνει όχι μόνο η πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup, αλλά και η 6η θέση στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, χωρίς όμως να υπάρχει και το μεγάλο αστέρι.

Στην πάσα ξεκινάει σχεδόν πάντα η Βαλεντίνα Μπαρτολούτσι, με την Ρακέλ Λαζάρο να είναι η δεύτερη στην συγκεκριμένη θέση. Στην διαγώνιο αγωνίζεται η Αλβανίδα Ερμπλίρα Μπίτσι, μια παίκτρια που στα 31 της και έχοντας κάνει σημαντική καριέρα στην Ιταλία παίζοντας σε Κούνεο, Μπούστο Αρσίζιο και Ρόμα είναι μια παίκτρια που αν δεν την προσέξεις μπορεί να σου κάνει την ζημιά, αλλά ως εκεί. Η Βουλγάρα Μικαέλα Στογιάνοβα στα 21 της παίζει για πρώτη φορά εκτός της χώρας της και ουσιαστικά είναι μια κίνηση για το μέλλον και όχι για το παρόν.

Στα άκρα δεσπόζει η παρουσία της 24ης Νιγηριανής που έχει ιταλικό διαβατήριο, Λόβεθ Ομορούγι που πέρσι αγωνιζόταν στην Κιέρι, ενώ έχει περάσει και από την Κονελιάνο. Έχει αναδειχθεί καλύτερη ακραία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 όπως και καλύτερη σκόρερ της ίδιας διοργάνωσης, ενώ έναν χρόνο πριν είχε αναδειχθεί καλύτερη ακραία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U21 όπως και καλύτερη ακραία στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 το 2019. Είναι ουσιαστικά το βαρύ πυροβολικό της Βαλεφόλια και αυτή που πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Αλεσάντρο Κιαπίνι, κάτι που φυσικά ξέρει και ο ίδιος ως Ιταλός. Η 26χρονη Ρουμάνα Αντελίνα Ουνγκρεάνου είναι η δεύτερη βασική ακραία, μια καλή παίκτρια χωρίς κάτι φοβερό.

Η Βαλεφόλια έχει καλό κέντρο στο οποίο ξεχωρίζει η Νιαντόχι Τόκμπουομ από τον Καναδά, μια εκρηκτική παίκτρια που δυνατό άλμα που σε πολλά παιχνίδια της ομάδας της είναι διψήφια. Όσον αφορά την δεύτερη θέση του κέντρου, παλεύουν η Ιταλίδα, Σόνια Κάντι και η Κροάτισσα Μπογιάνα Μπούτιγκαν. Η Μπούτιγκαν μάλιστα είχε αναδειχθεί και καλύτερη μπλοκέρ, αλλά και επιθετικός του Challenge Cup το 2022. Μια παίκτρια που σίγουρα είναι επικίνδυνη και έμπειρη στα 26 της.

Τέλος τα δύο λίμπερο είναι η Κιάρα ντε Μπερτόλι και η Αλίς Φεντούτσι, με την πρώτη να είναι η βασική, καθώς ο Αντρέα Πιστόλα δεν παίζει με άλλη λίμπερο στην υποδοχή και άλλη στην άμυνα όπως παίζει ο Κιαπίνι με την Αντωνακάκη και Ρόγκα αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός το μεγάλο φαβορί

Μπορεί όταν ακούς ομάδα από Ιταλία να σκέφτεσαι κάποιο μεγαθήριο, ωστόσο σίγουρα η Βαλεφόλια δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα βατή χωρίς πολλές παραστάσεις καθώς φέτος είναι η πρώτη της συμμετοχή στην Ευρώπη, χωρίς το μεγάλο αστέρι και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρώτο του Ευρωπαϊκό. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως οι Ιταλίδες δεν είναι επικίνδυνες, αλλά ξαναλέμε πως οι «πράσινες» που πάνε στον τελικό χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα στο φετινό Challenge Cup είναι το φαβορί και αν το δείξουν στο τάραφλεξ θα κάνουν δική τους την κούπα.