Βουρδέρης: «Έχουμε να ανασυνταχθούμε σε όλους τους τομείς»

Ο κόουτς Βουρδέρης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την κατάκτηση της νίκης του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό με 3-1 σετ.

Ο Αντώνης Βουρδέρης σχολίασε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 σετ από τον Παναθηναϊκό: «Νομίζω ότι το μόνο θετικό είναι αυτό που είπατε. Ότι παρόλο ήμασταν υπό πίεση δείξαμε κάποιες στιγμές κάποια αποθέματα, αντιδράσαμε και παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ. Αυτό όμως δεν αρκεί για να κερδίσεις σε έναν ημιτελικό τον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα μέσα στην έδρα του. Πολλές φορές το καταφέραμε. Για άλλη μία φορά στο ίδιο έργο θεατές.

Έφτασε στο 4ο σετ να είμαστε με 23-19 εάν θυμάμαι καλά με ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε στο 24-21. Τώρα έγινε στο 23-19 ίσως. Και δεν έγινε μόνο από έναν τομέα. Δεν βγάλαμε υποδομή. Δεν τελειώσαμε μετά κάποιες κρίσιμες επιθέσεις. Κάποιες κρίσιμες κόντρα μπάλες. Νομίζω ότι αυτό συνεχίζει να είναι το πρόβλημά μας.

Δεν είναι μόνο η ξεκούραση και η αποφόρτιση. Είναι και η αποκατάσταση των παικτών. Σφίγγουν τα δόντια και παίζουνε. Έχουνε πολύ σοβαρά προβλήματα όλοι οι αθλητές. Παρόλα αυτά είναι στην προπόνηση κάθε μέρα. Είναι στους αγώνες παρόντες. Έχουμε να ανασυνταχθούμε σε όλους τους τομείς».