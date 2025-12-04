Μια ανάσα από το όνειρο της πρόκρισης απέναντι σε Ιταλική ομάδα βρέθηκε η ΑΕΚ με την Ένωση να χάνει με 3-1 από την Βαλεφόλια, αλλά και στο χρυσό σετ μένοντας εκτός Challenge Cup.

Η ΑΕΚ πάλεψε σαν θηρίο στην Ιταλία απέναντι στην Βαλεφόλια, αλλά λύγισε στο χρυσό σετ με 15-07 και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Challenge Cup γυναικών.

Η Ένωση χρειαζόταν δύο σετ για να προκριθεί, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 αλλά οι Ιταλίδες πήραν τα δύο επόμενα και όλα κρίθηκαν στο χρυσό σετ. Εκεί, το 5-4 έγινε 10-5 και με τη ψυχολογία πλέον με το μέρος της η Βαλεφόλια πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυρες» πληγώθηκαν από την επίθεσή τους που σταματήθηκε 21 φορές από τη Βαλεφόλια, τελειώνοντας τον αγώνα με 35% αποτελεσματικότητα (59/168 τελειωμένες) έναντι 45% (63/140 τελειωμένες).

Η ΑΕΚ πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στις εγχώριες διοργανώσεις και στην βελτίωση της βαθμολογικής της κατάταξης στην Volley League γυναικών, αρχής γενομένης με τον αγώνα κόντρα στην Θέτιδα για την 8η αγωνιστική.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-20

2ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-21

4ο σετ: 8-5, 15-11, 21-13, 25-13

Χρυσό σετ: 5-3, 10-5, 12-6, 15-7

*Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από

Τα σετ: 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-13), Χρυσό σετ: 15-07

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 19 (17/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τζιοβανίνι 4 (4/10 επ., 50% υπ. - 25% άριστες), Κάντι 12 (5/10 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 1 (1 άσσος), Μπούτιγκαν 14 (6/16 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Ομορούγι 31 (26/43 επ., 5 μπλοκ, 26% υπ. - 6% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 63% υπ. - 31% άριστες), Καρλέτι 7 (4/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. - 24% άριστες), Τόκμπουομ, Λαζάρο 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 8 (4/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπουρτέα 6 (6/28 επ., 64% υπ. - 14% άριστες), Καββαδία 5 (5/13 επ.), Γιουζγκέντς 28 (25/64 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 17 (15/36 επ., 2 άσσοι, 46% υπ. - 20% άριστες), Σαβάζ 5 (3/13 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 61% υπ. - 30% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1 άσσος), Πολυνοπούλου 1 (1/2 επ.), Στάικου, Κοκότη.