Έχοντας πάρει τα δύο πρώτα σετ ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup και παρότι είδε τον Πανιώνιο να ισοφαρίζει, έφυγε από το καυτό «Ανδρέας Βαρίκας» και με τη νίκη με 3-2.

Στον τρίτο Ευρωπαϊκό τελικό της μεγάλης ιστορίας του προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» κατάφεραν να πάρουν γρήγορα τα δύο σετ που ήθελαν κόντρα στον Πανιώνιο και παρότι οι «κυανέρυθρες» ισοφάρισαν σε 2-2, έφυγαν από το καυτό «Ανδρέας Βαρίκας» επικρατώντας με 3-2 (17-25, 18-25, 25-14, 25-19, 8-15).

Άνετο 0-1 για τις «πράσινες»

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι φιλοξενούμενες κυριάρχησαν. Με την Κωνσταντινίδου να μοιράζει εξαιρετικά το ματς και την Στογιλίκοβιτς να είναι και πάλι μέτρια, όπως και στο ματς στο Μετς, οι «πράσινες» πήραν από νωρίς μια διαφορά την οποία κράτησαν με χαρακτηριστική άνεση φτάνοντας στο 0-1 με το άνετο 17-25. Ένα 0-1 που έγινε μέσα σε μια καυτή ατμόσφαιρα η οποία σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Με περίπατο και στο δεύτερο στον τελικό ο Παναθηναϊκός

Το ίδιο και ακόμα πιο δυνατά μπήκαν και στο δεύτερο σετ τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι. Οι «πράσινες» ήταν εντυπωσιακές παίρνοντας άμεσα μια διαφορά που έφτασε ακόμα και τους 10 πόντους. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε στους 5, αλλά η Ατανασίεβιτς έχασε κόντρα επίθεση για να μειώσει στους 4 με τον Παναθηναϊκό να κάνει με το άνετο 18-25 το 0-2 και να παίρνει μαζί την μεγάλη πρόκριση για τον τελικό του Challenge Cup.

Ο Πανιώνιος μείωσε επίσης με ευκολία

Και το τρίτο σετ, παρότι τα πάντα είχαν κριθεί, οι δύο ομάδες το ξεκίνησαν με τις βασικές τους εξάδες. Ο Πανιώνιος κατάφερε από νωρίς να πάρει την διαφορά με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι στην μέση του σετ να κάνει αλλαγές βάζοντας πολλές αναπληρωματικές. Οι «κυανέρυθρες» που ήταν σαν να τους έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος, έπαιξαν πιο απελευθερωμένα και επικρατώντας με 25-14 κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1.

Δεν τα παράτησε και ισοφάρισε ο Πανιώνιος

Παρότι η πρόκριση είχε ήδη κριθεί μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού ο Πανιώνιος δεν πα παράτησε και παρότι βρέθηκε πίσω με 4 πόντους αντέδρασε και κατάφερε να πάρει και αυτό το σετ και να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ. Μόνο το ματς, καθώς η πρόκριση είχε ήδη κριθεί.

Πήραν και τη νίκη οι «πράσινες»

Στο πέμπτο και έτσι και αλλιώς τελευταίο σετ, οι «πράσινες» πήραν από νωρίς το προβάδισμα και το κράτησαν ακόμα και όταν τα κορίτσια του Γιουνούς Οτσάλ θέλησαν να μπουν και πάλι στο ματς, φτάνοντας στο άνετο 8-15 και παίρνοντας εκτός από την πρόκριση στον τελικό που ήδη είχαν πάρει και τη νίκη με 3-2.