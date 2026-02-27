Τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλεφόλια στην Ιταλία, για το Challenge Cup.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ιταλική Βαλεφόλια είναι η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Challenge Cup. Το πρώτο παιχνίδι για τις «πράσινες» θα γίνει στην Ιταλία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα, χωρίς να έχει «κλειδώσει» ακόμη το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το ματς.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι η Βαλεφόλια θα διαθέσει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Challenge Cup. Στο γήπεδο αναμένεται να δώσουν το «παρών» πολλοί οπαδοι του Τριφυλλιού

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Βαλεφόλια θα ανεβάσει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Challenge Cup, στον ακόλουθο σύνδεσμο εντός των επομένων ημερών. Θα υπάρξει ξεχωριστή ενημέρωση για τα εισιτήρια που θα πάρει ο Παναθηναϊκός».