Εντυπωσιακή η ΑΕΚ επί της ιταλικής Βαλεφόλια

Η ΑΕΚ με σπουδαία εμφάνιση νίκησε την ιταλική Βαλεφόλια με 3-1 σετ, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «32» στο Challenge Cup γυναικών.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη της φετινή εμφάνιση, η ΑΕΚ, παρά την απουσία της Ντιούφ, πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί της ιταλικής Βαλεφόλια με 3-1 σετ, για τη φάση των «32» του Challenge Cup γυναικών και στον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας χρειάζεται δύο σετ για να βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ με κορυφαία την Τούτκου Γιούζγκεντς ήταν εξαιρετική και μόνο στο τρίτο σετ επέτρεψε στις φιλοξενούμενες να μπουν στο παιχνίδι, αλλά στο 4ο σετ κατάφερε στο κρίσιμο σημείο να ξεφύγει και να φτάσει σ' αυτήν την σπουδαία επιτυχία.

Μετά από ένα αμφίρροπο ξεκίνημα στο πρώτο σετ (6-5, 6-8, 9-9) η ΑΕΚ άρχισε σιγά, σιγά να χτίζει μια διαφορά (13-10) για να κυριαρχήσει πλήρως στη συνέχεια καθως με επιμέρους σκορ 12-5 έφτασε στο 25-15.

Ίδια εικόνα και στο 2ο σετ με την Ένωση να προηγείται νωρίς (5-3) και στο 13-10 να ανοίγει τη διαφορά (16-11, 20-24) φτάνοντας εξίσου εύκολα και στο 2-0 με 25-17.

Η αντίδραση της Βαλεφόλια ήρθε στο τρίτο σετ, όπου ανεβάζοντας την απόδοση της σε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού και εκμεταλλευόμενη την κόπωση των κιτρινόμαυρων προηγήθηκε γρήγορα με 4-8 και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ για να φτάσει στο 16-25.

Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες ήταν μαζί στο σκορ με το 10-9 να γίνεται 10-12, αλλά την ΑΕΚ να μετατρέπει το 12-14 σε 15-14 και αμέσως μετά να ακολουθεί ένα εντυπωσιακό σερί όπου το 15-15 έγινε 20-15! Οι αθλήτριες του Κώστα Ταμπουρατζή διαχειρίστηκαν το προβάδισμα τους φτάνοντας στο 23-17. Η Βαλεφόλια σε μια τελευταία προσπάθεια για να επιστρέψει μείωσει σε 23-20, αλλά μετά το τάιμ άουτ, η ΑΕΚ έφτασε σε ματς μπολ (24-20) και έκλεισε το σετ και το ματς στο 25-22.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-12, 21-14, 25-15

2ο σετ: 8-6, 16-11, 21-14, 25-17

3ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 16-25

4ο σετ: 8-6, 16-15, 21-16, 25-22

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Βαλεφόλια προήλθαν από 2 άσσους, 38 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-15, 25-17, 16-25, 25-22) σε 99'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπουρτέα 14 (11/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 72% υπ. - 44% άριστες), Καββαδία 12 (8/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιούζγκεντς 19 (18/36 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 12 (12/40 επ., 47% υπ. - 26% άριστες), Σάβατζ 10 (6/17 επ., 4 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. - 11% άριστες), Κλέπκου.

Βαλεφόλια (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 12 (9/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τόκμπουομ 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (4/9 επ.,3 μπλοκ), Μπουντάι Ουγκουρεάνου 7 (5/27 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ.-33% άριστες), Ομορούγι 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ.-22% άριστες), Λαζάρο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Ντε Μπορτόλι (λ, 67% υπ.22% άριστες), Φεντούτζι, Καρλέτι 5 *5/20 επ., 50% υπ.-43% άριστες), Τζιοβανίνι 6 (6/11 επ., 50% υπ.-2% άριστες), Κάντι 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Στογιάνοβα 1 (1/5 επ.).