Η Ιταλική Βαλεφόλια είναι η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Challenge Cup. Πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία και η ρεβάνς στην Αθήνα με το γήπεδο να είναι ακόμα ανοικτό.

Έχοντας κερδίσει στην Ουγγαρία την Κασποβάρι με 3-2 η Βαλεφόλια ήθελε στην Ιταλία νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ για να πάρει την πρόκριση στον τελικό, όπου και θα βρει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» χρονικά πήραν πρώτες την μεγάλη πρόκριση μετά το 3-2 επί του Πανιωνίου στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Το μεγάλο φαβορί για να παίξει κόντρα στις «πράσινες» πήρε αυτό που όλοι περίμεναν. Η Βαλεφόλια νίκησε με 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) της Κασποβάρι και μαζί και το εισιτήριο για τον τελικό. Όσον αφορά τα ματς, το πρώτο θα διεξαχθεί στην Ιταλία./

Αναζητείται γήπεδο για τη ρεβάνς

Όσον αφορά τον δεύτερο τελικό, αυτός θα γίνει στην Αθήνα. Σίγουρα δεν θα γίνει στο Μετς, καθώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μένει να δούμε το που θα γίνει. Ουσιαστικά το μοναδικό γήπεδο εντός Αττικής δείχνει να είναι η Γλυφάδα, εκτός αν βρεθεί λύση με το glass floor του ΟΑΚΑ και γίνει εκεί. Αρχικά αυτό το σενάριο φαντάζει δύσκολο, αλλά αν γίνει είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε ρεκόρ προσέλευσης σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης βόλεϊ γυναικών.