Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στον τελικό επικρατώντας στον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με 3-1. Εξαιρετικό σερβίς οι «πράσινοι» που έκαναν φοβερή ανατροπή στο 4ο σετ.

Το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζονται για να προκριθεί μια ομάδα στον τελικό έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» με φοβερό σερβίς και βάθος στον πάγκο επικράτησαν με 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26) και έκαναν το 1-0 στις νίκες. Θυμίζουμε πως στον τελικό περνάει η ομάδα που θα φτάσει στις 3. Φοβερή ανατροπή στο 4ο σετ για τους γηπεδούχους που βρέθηκαν πίσω με 19-23. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί σε δύο βδομάδες στο Ρέντη, καθώς Πέμπτη και Παρασκευή υπάρχει το Final Four του Κυπέλλου.

Με περίπατο το 1-0 ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ανήκε ολοκληρωτικά στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με... όπλο το σερβίς δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Πειραιώτες. Πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία και έφτασαν άνετα στο 1-0 επικρατώντας με 25-16. Στο διάστημα αυτό οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και ουσιαστικά δεν μπήκαν ποτέ στο σετ.

Αντέδρασε ο Ολυμπιακός και ισοφάρισε

Το δεύτερο σετ είχε δύο πρόσωπα. Αρχικά στο ξεκίνημά του έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό με το πρώτο, καθώς οι γηπεδούχοι συνεχίζοντας το εξαιρετικό σερβίς τους πήραν μια διαφορά τεσσάρων πόντων (9-5). Αυτή την φορά όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε. Κλείνοντας καλύτερα στο μπλοκ και βγάζοντας ωραίες επιθέσεις οι φιλοξενούμενοι ροκάνισαν την διαφορά και έφτασαν να περάσουν και μπροστά με 11-12. Στην συνέχεια ανέβασαν την διαφορά στους 4 (16-20), οι «πράσινοι» μείωσαν στους 2, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν τους άφησαν να πλησιάσουν και άλλο παίρνοντας το σετ με 21-25.

Και πάλι προβάδισμα οι «πράσινοι»

Στο τρίτο σετ είχαμε την ίδια εικόνα με το πρώτο. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό να παίρνει από νωρίς μια διαφορά και να την κρατάει σχετικά εύκολα. Οι «πράσινοι» έφτασαν γρήγορα στο +5 με τους «ερυθρόλευκους» να μειώνουν στους 4 αλλά να μην μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Όταν το έκαναν και μείωσαν στους 3, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφτασαν στο 25-20 και στο άνετο 2-1.

Μαγικό σετ για το 3-1 των «πράσινων»

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ, είδαμε ένα υπερθέαμα. Δύο ομάδες να τα δίνουν όλα προσφέροντάς μας εξαιρετικές φάσεις και συγκινήσεις που μόνο το άθλημα αυτό μπορεί να δώσει αν παίζεται σε υψηλό επίπεδο και στο 4ο το επίπεδο ήταν εξαιρετικά ψηλό,

Οι δύο «αιώνιοι» πήγαιναν μαζί μέχρι και το 12-12, σημείο στο οποίο οι γηπεδούχοι πήραν ένα προβάδισμα δύο πόντων. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με την σειρά τους και με τον Χασμπάλα στο σερβίς έφτασαν να προηγηθούν με 19-23 δείχνοντας έτοιμοι να στείλουν το ματς στο τάι μπρέικ.

Οι γηπεδούχοι όμως δεν είπαν την τελευταία τους λέξη και με αντεπίθεση διαρκείας με τον Γκάσμαν να κάνει εξαιρετικό σερβίς ισοφάρισαν σε 23-23 βάζοντας... φωτιά στο Μετς. Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και το 26-26 με τον Κασαμπαλή να παίρνει άσο και τον Ανδρεόπουλο να κάνει την επίθεση για το 28-26 και το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Οι νικητές τον πρώτο ημιτελικό με 12 άσους, έναντι 4 των αντιπάλων τους.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίλσεν με 23 πόντους και τον ακολούθησε ο Γκάσμαν με 12. Για τους ηττημένους ο Ατανασίεβιτς είχε 13 και από 11 οι Σέντλατσεκ, Τζούριτς.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 49 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 42 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρέοπουλος): Γκάσμαν 12 (5/10 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/10 επ., 3 άσοι, 50% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 23 (21/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (4/5 επ., 2 άσοι), Σπιρίτο 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 6 (6/16 επ., 58% υπ. – 33% άριστες) / Χανδρινός (λ., 59% υπ. – 41% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Ανδρεόπουλος 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 42% άριστες).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (4/4 επ., 1 άσος), Σέντλατσεκ 11 (8/23 επ., 3 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Πέριν 9 (9/16 επ., 37% υπ. – 16% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (13/23 επ.), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 άσος), Τζούριτς 11 (6/8 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 72% υπ. – 36% άριστες), Χασμπάλα 2 (2 άσοι), Δαλακούρας 1 (1/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λινάρδος 1 (1 μπλοκ).