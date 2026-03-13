Ανδρεόπουλος: «Κάναμε μια ανατροπή και πήραμε μια νίκη που θέλαμε»
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κόουτς Ανδρεόπουλος στην ΕΡΤ μετά το 3-1 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού: «Το τελευταίο σετ. Πολύ σκληρό ματς: ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο,. Όλη η σειρά πιστεύω ότι θα πάει έτσι. Δύσκολα παιχνίδια και πολύ ισχυρός αντίπαλος. Στο τέλος κάναμε μια ανατροπή και πήραμε μια νίκη που θέλαμε. Είναι πάντα πολύ σημαντική η νίκη στο πρώτο ματς των πλέι οφ.
Το Κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι νοκ άουτ τα παιχνίδια με τη δική τους δυσκολία. Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
