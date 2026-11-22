Από την πρώτη ημέρα του 2027 και το United Cup στην Αυστραλία, μέχρι τον τελικό των WTA Finals στο Σάρλοτ στις 14 Νοεμβρίου, δείτε τι περιλαμβάνει το καλεντάρι της WTA για τη νέα χρονιά.

Με τη Μίρα Αντρέεβα να κατακτά τον τίτλο στα WTA Finals στις εγκαταστάσεις του Indian Wells, αλλά την Έλενα Ριμπάκινα να εξελίσσεται στο κεντρικό πρόσωπο, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για το 2026 στη WTA.

Την Πρωτοχρονιά με το United Cup ξεκινά το μακρύ ταξίδι για το 2027, που θα ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου με τον τελικό των WTA Finals στη νέα έδρα τους, στο Σάρλοτ των ΗΠΑ.

Το καλεντάρι πέρα από τα τέσσερα ετήσια Grand Slam, περιλαμβάνει 10 WTA 1000, 18 WTA 500 και 22 WTA 250άρια.

Στα τελευταία εντάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και το Athens Open, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, την επομένη της ολοκλήρωσης του Wimbledon.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της WTA για το 2027

Ιανουάριος

1-10 WTA 500 United Cup Περθ και Σίδνεϊ

3-10 WTA 500 Mπρισμπέιν

4-10 WTA 250 Όκλαντ

11-16 WTA 500 Αδελαΐδα

11-16 WTA 250 Χόμπερτ

17-31 Australian Open Μελβούρνη

Blockbuster tennis. Unbeatable courtside energy. Melbourne summer at its best. The #AusOpen just Hits Different 💙 https://t.co/QoPpoVdKDP — #AusOpen (@AustralianOpen) October 8, 2026

31/1-6/2 WTA 500 Άμπου Ντάμπι

31/1-6/2 WTA 250 Οστράβα

31/1-6/2 WTA 250 Κλουζ-Ναπόκα

Φεβρουάριος

7-13 WTA 1000 Ντόχα

14-20 WTA 1000 Ντουμπάι

22-28 WTA 500 Μέριδα (Μεξικό)

22-28 WTA 250 Όστιν (ΗΠΑ)

Μάρτιος

3-14 WTA 1000 lndian Wells

16-28 WTA 1000 Miami Open

29/3-4/4 WTA 500 Tσάρλεστον

29/3-4/4 WTA 250 Μπογκοτά

Απρίλιος

5-11 WTA 500 Λιντζ

12-18 WTA 500 Στουτγάρδη

12-18 WTA 250 Ρουέν

20/4-2/5 WTA 1000 Μαδρίτη

27/4-2/5 WTA 250 Ραμπάτ

Μάιος

4-16 WTA 1000 Ρώμη

16-22 WTA 500 Στρασβούργο

23/5-6/6 Roland Garros Παρίσι

The Roland-Garros 2027 player towels are now available online 🎾 Get yours from the official store ➡️ https://t.co/WhaPCGbH5l #RolandGarros https://t.co/R4oBo1wjJk — Roland-Garros (@rolandgarros) November 16, 2026

Ιούνιος

7-13 WTA 500 London Championships

7-13 WTA 250 Nτεν Μπος

14-20 WTA 500 Βερολίνο

14-20 WTA 250 Νότιγχαμ

20-26 WTA 500 Μπαντ Χόμπουργκ

21-25 WTA 250 Ίστμπουρν

28/6-11/7 Wimbledon Λονδίνο

The Ballot for Wimbledon 2027 is now open - join us for a once-in-a-generation event as we celebrate the 150th year of The Championships. 🔗 https://t.co/WkZekn8xO3 https://t.co/eGabEGcPiV — Wimbledon (@Wimbledon) September 3, 2026

Ιούλιος

12-18 WTA 250 Αθήνα

19-25 WTA 250 Πράγα

19-25 WTA 250 Ιάσιο

26/7-1/8 WTA 250 Μέμφις

Αύγουστος

1-12 WTA 1000 Μόντρεαλ

12-22 WTA 1000 Σινσινάτι

22-28 WTA 500 Μοντερέι

29/8-12/9 US Open Nέα Υόρκη

In case you needed a Coco Gauff appreciation post. https://t.co/FMZ51al1aM — US Open Tennis (@usopen) November 16, 2026

Σεπτέμβριος

13-19 WTA 250 Σάο Πάουλο

20-26 WTA 500 Σιγκαπούρη

20-26 WTA 250 Σεούλ

29/9-10/10 WTA 1000 Πεκίνο

Οκτώβριος

11-17 WTA 1000 Γουχάν

18-24 WTA 500 Νίγκμπο

18-24 WTA 250 Οσάκα

25-31 WTA 500 Τόκιο

25-32 WTA 250 Γκουανγκζού

Νοέμβριος

1-7 WTA 250 Μανίλα

1-7 WTA 250 Χονγκ Κονγκ

10-14 WTA Finals Σάρλοτ