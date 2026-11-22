WTA: Το αναλυτικό πρόγραμμα για το 2027
Με τη Μίρα Αντρέεβα να κατακτά τον τίτλο στα WTA Finals στις εγκαταστάσεις του Indian Wells, αλλά την Έλενα Ριμπάκινα να εξελίσσεται στο κεντρικό πρόσωπο, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για το 2026 στη WTA.
Την Πρωτοχρονιά με το United Cup ξεκινά το μακρύ ταξίδι για το 2027, που θα ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου με τον τελικό των WTA Finals στη νέα έδρα τους, στο Σάρλοτ των ΗΠΑ.
Το καλεντάρι πέρα από τα τέσσερα ετήσια Grand Slam, περιλαμβάνει 10 WTA 1000, 18 WTA 500 και 22 WTA 250άρια.
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Στα τελευταία εντάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και το Athens Open, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, την επομένη της ολοκλήρωσης του Wimbledon.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της WTA για το 2027
Ιανουάριος
- 1-10 WTA 500 United Cup Περθ και Σίδνεϊ
- 3-10 WTA 500 Mπρισμπέιν
- 4-10 WTA 250 Όκλαντ
- 11-16 WTA 500 Αδελαΐδα
- 11-16 WTA 250 Χόμπερτ
- 17-31 Australian Open Μελβούρνη
Blockbuster tennis. Unbeatable courtside energy. Melbourne summer at its best. The #AusOpen just Hits Different 💙 https://t.co/QoPpoVdKDP— #AusOpen (@AustralianOpen) October 8, 2026
- 31/1-6/2 WTA 500 Άμπου Ντάμπι
- 31/1-6/2 WTA 250 Οστράβα
- 31/1-6/2 WTA 250 Κλουζ-Ναπόκα
Φεβρουάριος
- 7-13 WTA 1000 Ντόχα
- 14-20 WTA 1000 Ντουμπάι
- 22-28 WTA 500 Μέριδα (Μεξικό)
- 22-28 WTA 250 Όστιν (ΗΠΑ)
Μάρτιος
- 3-14 WTA 1000 lndian Wells
- 16-28 WTA 1000 Miami Open
- 29/3-4/4 WTA 500 Tσάρλεστον
- 29/3-4/4 WTA 250 Μπογκοτά
Απρίλιος
- 5-11 WTA 500 Λιντζ
- 12-18 WTA 500 Στουτγάρδη
- 12-18 WTA 250 Ρουέν
- 20/4-2/5 WTA 1000 Μαδρίτη
- 27/4-2/5 WTA 250 Ραμπάτ
Μάιος
- 4-16 WTA 1000 Ρώμη
- 16-22 WTA 500 Στρασβούργο
- 23/5-6/6 Roland Garros Παρίσι
The Roland-Garros 2027 player towels are now available online 🎾 Get yours from the official store ➡️ https://t.co/WhaPCGbH5l #RolandGarros https://t.co/R4oBo1wjJk— Roland-Garros (@rolandgarros) November 16, 2026
Ιούνιος
- 7-13 WTA 500 London Championships
- 7-13 WTA 250 Nτεν Μπος
- 14-20 WTA 500 Βερολίνο
- 14-20 WTA 250 Νότιγχαμ
- 20-26 WTA 500 Μπαντ Χόμπουργκ
- 21-25 WTA 250 Ίστμπουρν
- 28/6-11/7 Wimbledon Λονδίνο
The Ballot for Wimbledon 2027 is now open - join us for a once-in-a-generation event as we celebrate the 150th year of The Championships. 🔗 https://t.co/WkZekn8xO3 https://t.co/eGabEGcPiV— Wimbledon (@Wimbledon) September 3, 2026
Ιούλιος
- 12-18 WTA 250 Αθήνα
- 19-25 WTA 250 Πράγα
- 19-25 WTA 250 Ιάσιο
- 26/7-1/8 WTA 250 Μέμφις
Αύγουστος
- 1-12 WTA 1000 Μόντρεαλ
- 12-22 WTA 1000 Σινσινάτι
- 22-28 WTA 500 Μοντερέι
- 29/8-12/9 US Open Nέα Υόρκη
In case you needed a Coco Gauff appreciation post. https://t.co/FMZ51al1aM— US Open Tennis (@usopen) November 16, 2026
Σεπτέμβριος
- 13-19 WTA 250 Σάο Πάουλο
- 20-26 WTA 500 Σιγκαπούρη
- 20-26 WTA 250 Σεούλ
- 29/9-10/10 WTA 1000 Πεκίνο
Οκτώβριος
- 11-17 WTA 1000 Γουχάν
- 18-24 WTA 500 Νίγκμπο
- 18-24 WTA 250 Οσάκα
- 25-31 WTA 500 Τόκιο
- 25-32 WTA 250 Γκουανγκζού
Νοέμβριος
- 1-7 WTA 250 Μανίλα
- 1-7 WTA 250 Χονγκ Κονγκ
- 10-14 WTA Finals Σάρλοτ
Raising the curtain on a new stage 💪 Charlotte, North Carolina. The home of the WTA Finals from 2027! #WTAFinals https://t.co/ZcIGUKhfsD— wta (@WTA) September 16, 2026
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