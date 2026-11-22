Ο Παναθηναϊκός έκανε μία πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Σαντίνο Αντίνο, που τραυματίστηκε και αποχώρησε κλαίγοντας από τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Όλοι στον Παναθηναϊκό αγωνιούσαν για την κατάσταση της υγείας του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αποχώρησε με το φορείο βάζοντας τα κλάματα, μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ σε μία προσπάθεια που έκανε μέσα στην περιοχή, άνοιξε το κοντρόλ του και στην προσπάθεια να προλάβει τη μπάλα τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει και να δώσει έτσι τη θέση του στον Γιάγκουσιτς.

Η πρώτη εικόνα που υπάρχει είναι πως εκείνος έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα (23/11), όταν και θα υποβληθεί στην απαραίτητη μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.