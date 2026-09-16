Στο Σάρλοτ τα WTA Finals από το 2027 μέχρι το 2029



To Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα θα είναι για τρία χρόνια η νέα έδρα διεξαγωγής των WTA Finals, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (16/10).

Μετά τη λήξη διεξαγωγής των WTA Finals στο Ριάντ και με τη φετινή διοργάνωση να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Indian Wells στην Καλιφόρνια, τα WTA Finals μετακομίζουν από το 2027 μέχρι το 2029 στο Σάρλοτ.

Οι αγώνες θα φιλοξενούνται στο Spectrum Center, έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, ενώ οι ημερομηνίες και άλλες λεπτομέρεις θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Το γυναικείο τένις βοηθήσει στην προώθηση του γυναικείου αθλητισμού και τώρα έχουμε την ευκαιρία να ηγηθούμε ξανά, χτίζοντας μια εμπειρία πρωταθλήματος που αντικατοπτρίζει πόσο μακριά έχει φτάσει το γυναικείο αθλητισμό και πού θα πάει στη συνέχεια.

Στο Σάρλοτ, βρήκαμε κάτι περισσότερο από μια πόλη υποδοχής. Βρήκαμε συνεργάτες που μοιράζονται αυτή τη φιλοδοξία και ένα μέρος όπου μπορούμε να χτίσουμε ένα πραγματικό σπίτι για τους τελικούς και για την WTA», δήλωσε η πρόεδρος της WTA, Βαλερί Καμίλο.