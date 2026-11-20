Η WTA ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) τις υποψηφιότητες για τα ετήσια βραβεία της σεζόν 2026, επιβραβεύοντας τις κορυφαίες αθλήτριες του γυναικείου τένις για τις επιδόσεις και τις επιτυχίες τους μέσα στη χρονιά.

Οι διακρίσεις αφορούν πέντε διαφορετικές κατηγορίες: Τενίστρια της χρονιάς, Κορυφαία ομάδα διπλού γυναικών της χρονιάς, Βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς, Πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς και Επιστροφή της χρονιάς.

Οι νικήτριες θα ανακοινωθούν στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η επιλογή τους γίνεται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σημαντικότερο βραβείο της χρονιάς δεν είναι άλλο από αυτό της κορυφαίας τενίστριας της χρονιάς. Οι υποψήφιες τενίστριες είναι οι Έλενα Ριμπάκινα, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μίρα Αντρέεβα, Λίντα Νοσκόβα, Ελίνα Σβιτόλινα.

Φαβορί για το βραβείο είναι η Έλενα Ριμπάκινα, η οποία έκλεισε το 2026 στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με την κατάκτηση δύο Grand Slam (Australian Open, US Open) μέσα στη χρονιά.

Από την άλλη σοβαρές πιθανότητες για το βραβείο έχει και η Μίρα Αντρέεβα. Η 19χρονη τενίστρια μέσα στο 2026 έφτασε για πρώτη φορά τόσο ψιλά στο ranking, στην δεύτερη θέση. Η Ρωσίδα κατέκτησε τέσσερις τίτλους φέτος με κορυφαία το Grand Slam του Rolland Garros καθώς και τα WTA Finals στο Indian Wells.

H Aρίνα Σαμπαλένκα μπορεί να έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στη τρίτη θέση, αλλά κατέκτησε τρεις τίτλους στο Tour και έφτασε σε δύο τελικούς Grand Slam, όπου ηττήθηκε και στους δύο από την Ριμπάκινα.

Από την άλλη, η Λίντα Νόσκοβα έλαβε μέρος για πρώτη φορά στα WTA Finals και είναι 8η στο world ranking. Τη φετινή χρονιά, η Τσέχα τενίστρια έφτασε μέχρι και την 6η θέση στο κόσμο (ρεκόρ καριέρας) και κατέκτησε Grand Slam για πρώτη φορά στη καριέρα της (Wimbledon). Παράλληλα κατέκτησε και ακόμα έναν τίτλο σε WTA 500.

Τέλος, η Ελίνα Σβιτολίνα, με έναν ημιτελικό στο Australian Open και δύο τίτλους του WTA Tour, βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως. Στα φετινά WTA Finals η Ουκρανή τενίστρια έφτασε στον μεγάλο τελικό αλλά ηττήθηκε από την Αντρέεβα.

Οι υποψηφιότητες των βραβείων

Τενίστρια της χρονιάς

Έλενα Ριμπάκινα

Αρίνα Σαμπαλένκα

Μίρα Αντρέεβα

Λίντα Νόσκοβα

Ελίνα Σβιτολίνα

Κορυφαία ομάδα διπλού γυναικών της χρονιάς

Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι / Λουίζα Στεφάνι

Κριστίνα Μλαντένοβιτς / Γκουό Χανιού

Κατερίνα Σινιάκοβα / Τέιλορ Τάουνσεντ

Αλεξάντρα Κρούνιτς / Άννα Ντανιλίνα

Σάρα Εράνι / Τζάσμιν Παολίνι

Βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς

Μάρτα Κόστιουκ

Ίβα Γιόβιτς

Αλεξάντρα Εάλα

Ντιάνα Σνάιντερ

Σοράνα Κίρστεα

Πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς

Μάγια Χβαλίνσκα

Σάρα Μπέιλεκ

Νικόλα Μπαρτούνκοβα

Λίλι Τάγκερ

Τάλια Γκίμπσον

Επιστροφή της χρονιάς