Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της GBL.

Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ βρίσκονται τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 17:00, στη SUNEL Arena, με την Ένωση να ενημερώνει πως η αγορά των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα.

Η ανακοίνωση

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τον Κολοσσό H Hotels Collection.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».