Η αλάνθαστη Αντρέεβα πρωταθλήτρια στα WTA Finals

Δημήτρης Ντζάνης
Η αλάνθαστη Αντρέεβα πρωταθλήτρια στα WTA Finals
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H Μίρα Αντρέεβα νικώντας την Ελίνα Σβιτόλινα με 2-0 σετ, κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στα WTA Finals, ολοκληρώνοντας την πορεία της στο Indian Wells με πέντε νίκες και 10-0 σετ.

H Μίρα Αντρέεβα ήταν με διαφορά η καλύτερη παίκτρια στα WTA Finals στο Indian Wells και τα αποτελέσματα το έδειξαν. Η 19χρονη Ρωσίδα νικώντας την Ελίνα Σβιτόλινα με 7-5, 6-3 κατέκτησε στην πρώτη της παρουσία τον τίτλο στα WTA Finals, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια μαγική βδομάδα.

Έδωσε πέντε αγώνες, νίκησε και στους πέντε, χωρίς να χάσει σετ (10-0) και θα αφήσει την πόλη της Καλιφόρνια έχοντας κερδίσει 3.370.000 δολάρια, μια Mercedes-Benz, αλλά κι έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Παράλληλα η Αντρέεβα έγινε η πρώτη teenager που γίνεται πρωταθλήτρια στα WTA Finals, μετά τη Μαρία Σαράποβα πριν από 22 χρόνια, φθάνοντας και στους επτά τίτλους στην καριέρα της.

Από την άλλη η Σβιτόλινα στην 3η παρουσία της σε τελικό, δεν κατάφερε να φθάσει στο 2ο τρόπαιό της στη διοργάνωση. Και από τη στιγμή που η Ουκρανίδα παίκτρια δεν χαιρετά παίκτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η απονομή των τροπαίων έγινε χωριστά.

Οι φιναλίστ είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, όμως στο τελευταίο κομμάτι του 2ου σετ η Αντρέεβα έδειξε πιο φρέσκια σε δυνάμεις σε σχέση με την κουρασμένη σωματικά και πνευματικά αντίπαλό της.

Η Αντρέεβα, έστω και στην 4η ευκαιρία της, άρχισε τον τελικό με break και διατηρώντας το σερβίς της έκανε το 2-0.

Η Σβιτόλινα απάντησε με τρία στη σειρά games, προσπερνώντας με 3-2. H Ρωσίδα ισοφάρισε σε 3-3 και με διπλό λάθος από τη Σβιτόλινα, βρέθηκε με τριπλό break point κι αμέσως το εκμεταλλεύτηκε, προσπερνώντας εκ νέου με 4-3.

«Σβήνοντας» δύο break points η Αντρέεβα έκανε το 5-3, όμως η Σβιτόλινα, εκμεταλλευόμενη τα διπλά λάθη της αντιπάλου της στο 10o game, ισοφάρισε σε 5-5, χωρίς να έχει συνέχεια, με την Αντρέεβα να κατακτά τα δύο επόμενα games και το σετ με 7-5.

Η Αντρέεβα άρχισε με break στο 2ο σετ, για να ακολουθήσει ένας διαγωνισμός πεταμένων ευκαιριών από τη Σβιτόλινα, η οποία τελικά στην 7η ευκαιρία της στο game, πέτυχε το break για το 1-1 και διατηρώντας το σερβίς της προηγήθηκε με 2-1.

H Oυκρανίδα προηγήθηκε 40-0 στο 5ο game, όμως η Αντρέεβα με πέντε πόντους στη σειρά έφθασε στο break και το 3-2. H Ρωσίδα διατηρώντας το σερβίς της ξέφυγε με 4-2, για να ακολουθήσει game με έξι ισοπαλίες και τη Σβιτόλινα να «σβήνει» τέσσερα break point, μειώνοντας σε 4-3.

Η Αντρέεβα με άνεση έκανε το 5-3, στη συνέχεια έφθασε σε τριπλό championship point και με το βολέ της Σβιτόλινα να σταματά στο φιλέ, κατέκτησε το σετ με 6-3 και μαζί τον τίτλο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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