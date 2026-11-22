Οι οπαδοί της Τζουργκάρντεν πανηγύρισαν όταν η ομάδα τους έχασε πέναλτι ενάντια στη Σίριους για πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Τι κι αν η ομάδα τους κινδυνεύει μέχρι και να μείνει εκτός Ευρώπης; Οι οπαδοί της Τζουργκάρντεν πανηγύρισαν όταν είδαν τον Λίεν να χάνει πέναλτι ενάντια στη Σίριους και στο τέλος μάλιστα ήταν ικανοποιημένοι που εντέλει ηττήθηκαν 1-0.

Κι αυτό γιατί το πρώτο τους μέλημα, είναι να μην πάρει τον τίτλο στη Σουηδία η μισητή αντίπαλος, Χάμαρμπι! Η τελευταία μάχεται με τη Σίριους για το τρόπαιο στην Allsvenskan, με την ήττα της Τζουργκάρντεν να στέλνει στο +3 την ανταγωνίστριά της, που έχει ένα ματς περισσότερο.

Μάλιστα, σουηδικά ΜΜΕ ανέφεραν πως από πλευράς οπαδών της DIF είχαν υπάρξει μέχρι και παραινέσεις προς τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να μην παρουσιαστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί...