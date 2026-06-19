Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, των δύο τίτλων σε Grand Slam στο απλό, θα αγωνιστεί στο Athens Open στο ΟΑΚΑ.

Σιγά σιγά αρχίζει να συμπληρώνεται το παζλ των παικτριών που θα συνθέσουν το ταμπλό στο 250 WTA Vanda Pharmaceuticals Athens Open, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.

Και το όνομα της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Παρασκευή (19/6), έρχεται να προστεθεί σε αυτά της Μαρίας Σάκκαρη, της Κλάρα Τάουσον και της Αν Λι.

Η 30χρονη Τσέχα, έχει γράψει τη δική της ιστορία. Πρωταθλήτρια στο Winbledon το 2024 και στο Roland Garros το 2021, έχει συνολικά οκτώ τίτλους στο απλό.

Παράλληλα με τη συμπατριώτισσά της Κατερίνα Σινιάκοβα από το 2018 μέχρι το 2024 δημιούργησαν ένα αχτύπητο δίδυμο στο διπλό, κατακτώντας επτά τίτλους στα Grand Slam και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Η Κρεϊτσίκοβα, πρώην Νο.2, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.39 της παγκόσμιας κατάταξης.