H Mπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα νικώντας την Τζασμίν Παολίνι με 2-1 σετ κατέκτησε τον τίτλο στο μονό γυναικών στο Wimbledon και τον 2ο στην καριέρα της σε Grand Slam.

Η Mπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα μετά το διπλό γυναικών, έγινε πρωταθλήτρια και στο μονό γυναικών στο Wimbledon, με την Τσέχα να νικά την Τζασμίν Παολίνι με 6-2, 2-6, 6-4.

Μετά το Roland Garros το 2021 η Κρεϊτσίκοβα κατακτά τον τίτλο και στο Wimbledon, εκεί όπου μετρά δύο τίτλους και στο διπλό, με συμπαίκτρια την Κατερίνα Σινιάκοβα, το 2018 και το 2021. Παράλληλα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά παίκτρια από την Τσεχία στέφεται πρωταθλήτρια στο τουρνουά, πέρυσι η Μαρκέτα Βοντρούσοβα νίκησε την Ονς Ζαμπέρ με 6-4, 6-4.

Breathtaking. Brilliant. Barbora. Barbora Krejcikova is the 2024 Ladies’ Singles Champion 🏆 #Wimbledon pic.twitter.com/Xz0jjezO89

Η Τζασμίν Παολίνι μετά τον τελικό στο Roland Garros, έχασε και τη δεύτερη ευκαιρία για τον πρώτο της Grand Slam τίτλο, καθοριστικό σημείο για την Ιταλίδα, το διπλό λάθος στο 7ο game του 3ου σετ, που σήμαινε break και προσπέρασμα για την Κρεϊτσίκοβα.

Barbora Krejcikova, celebrating a magical moment with her team 🫶 #Wimbledon pic.twitter.com/xKrg8FFV1V

Mέσα σε έξι λεπτά η Κρεϊτσίκοβα πέτυχε break, στην πρώτη ευκαιρία, ακολούθησε love game και με 8-1 πόντους η Τσέχα έκανε με άνεση το 2-0. Η Παολίνι βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με δύο break points στο 3ο game, όμως αυτή τη φορά είχε τις λύσεις για να μειώσει σε 2-1.

Η Κρεϊτσίκοβα μετά το 40-40 με δύο σερί πόντους έκλεισε το 2ο service game στον τελικό για το 3-1, έχοντας 11/12 στο 1ο σερβίς. Η Παολίνι συνέχισε τα λάθη, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με break point και στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ, η Κρεϊτσίκοβα ξέφυγε με 4-1. Η Τσέχα χωρίς προβλήματα έκανε το 5-1 και με love game έφθασε στο 6-2 σε 35 λεπτά.

Το 2ο σετ άρχισε, όπως το 1ο, αλλά από την ανάποδη. Η Παολίνι με αποφασιστικότητα, πετυχαίνοντας το 1-0, εκμεταλλεύτηκε την 1η ευκαιρία για breaκ και με 8-3 πόντους προηγήθηκε 2-0. Η Ιταλίδα φάνηκε να καθαρίζει εύκολα τo 3ο game (40-15), όμως η Κρεϊτσίκοβα βρήκε break point που δεν εκμεταλλεύτηκε και την Παολίνι να ξεφεύγει με 3-0.

Η Κρεϊτσίκοβα άρχισε με διαδοχικά διπλά λάθη (0-30) και βρέθηκε στο 15-40, με τέσσερις στη σειρά πόντους μείωσε σε 3-1 και στη συνέχεια σε 4-2. Η Παολίνι έφθασε στο 5-2 και με break κατέκτησε το σερ για το δικό της 6-2 σε 35 επίσης λεπτά.

Η Παολίνι ξεκίνησε με love game το 3ο σετ, η Κρεϊτσίκοβα ακολούθησε με τον ίδιο τρόπο για το 1-1. H Iταλίδα διατήρησε με άνεση το σερβίς της για το 2-1 και η Κρεϊτσίκοβα με νέο love game, έκανε το 2-2.

Με το 2ο δικό της love game στο σετ, η Παολίνι προηγήθηκε 3-2, με την Κρεϊτσίκοβα να απαντά για το 3-3. Η Τσέχα βρήκε ευκαιρία για break στο επόμενο game (30-40, αβαντάζ) και με την Παολίνι να υποπίπτει σε διπλό λάθος το πέτυχε, προσπερνώντας με 4-3.

A dream realised ✨



Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz