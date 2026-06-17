Athens Open: Ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Κλάρα Τάουσον
Σε... mood ανακοινώσεων βρίσκεται το Vanda Pharmaceuticals Athens Open, με τους διοργανωτές να γνωστοποιούν τις τενίστριες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.
Έχοντας ανακοινώσει τη συμμετοχή της Μαρίας Σάκκαρη, η οποία αναμενόταν να βρεθεί στο 250άρι θεσμό της ελληνική πρωτεύουσας, περίπου 24 ώρες μετά έχει γνωστή ακόμη μία συμμετέχουσα. Αυτή θα είναι η Κλάρα Τάουσον.
Η πρώην Νο.12 του θα παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό, φέρνοντας στη διοργάνωση τη νεανικότητά της, το ταλέντο της και τα πολύ καλά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της.
Η σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών
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