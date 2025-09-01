H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έσωσε οκτώ match points στο 2ο σετ στον αγώνα της με την Τέιλορ Τάουνσεντ, τα περισσότερα σε αγώνα του US Open.

Ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί και θα ολοκληρωθεί το US Open, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα χάρισε ένα από τα highlight στη φετινή διοργάνωση. Η 29χρονη Τσέχα στον αγώνα με την Τέιλορ Τάουνσεντ έσωσε οκτώ match points στο 2ο σετ, τα περισσότερα που έχουν «σβηστεί» σε αγώνα του US Open.

Η Κρεϊτσίκοβα κατέκτησε το 2ο σετ σε ένα 25λεπτο tie break, που ολοκληρώθηκε στο 15-13 κι έμεινε στον αγώνα, για να φθάσει στο νικηφόρο 1-6, 7-6(13), 6-3 και στην πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα.

Ο χορός των χαμένων ευκαιριών για την Τάουνσεντ άρχισε όταν προηγήθηκε με 30-40 στο 5-4 του β' σετ και συνεχίστηκαν στο tie break.

Η Κρεϊτσίκοβα με τρεις στη σειρά πόντους έκανε ισοφάρισε σε 6-6, φθάνοντας στα τέσσερα «σβησμένα» match points και συνέχισε στο 6-7, στο 10-11, στο 11-12 και στο 12-13.

Krejcikova’s EIGHT MPs saved



1 - Krejcikova FH winner

2 - Krejcikova FH winner

3 - Krejcikova FH approach unturned

4 - Townsend BH UE

5 -Krejcikova BH winner

6 - Krejcikova volley winner

7 - Krejcikova FH winner

8 - Krejcikova big unreturned serve pic.twitter.com/jcC2fooV27 — José Morgado (@josemorgado) August 31, 2025

Μάλιστα το θρίλερ που εξελισσόταν στο Louis Armstrong, έκανε παίκτες που βρίσκονταν στο σημείο προθέρμανσης, να σταματήσουν και μέσα από την τηλεοπτική οθόνη να παρακολουθούν την εξέλιξη του toie break.

Even players trying to warm up and cool down have stopped to watch the drama in Armstrong 👀 pic.twitter.com/4fgo0sOogZ — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

H Κρεϊτσίκοβα των τίτλων στο Roland Garros το 2021 και πέρυσι στο Wimbledon, για δεύτερη φορά θα βρεθεί σε προημιτελικό στο US Open, το 2021 είχε μείνει εκεί.

Στο τέλος αναφερόμενη στο επίτευγμά της η Τσέχα είπε: «Σίγουρα σε όλα αυτά τα match points, ήμουν γενναία, αλλά και τυχερή σε ορισμένα σημεία, επειδή είχαμε σπουδαία rallies».