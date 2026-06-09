Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τατιάνα Μαρία το απόγευμα της Τρίτης (9/6), για τον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου.

Η Μαρία Σάκκαρη ανοίγει τη σεζόν στο γρασίδι από το 500άρι τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου, αντιμετωπίζοντας την Τατιάνα Μαρία.

Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει την Τρίτη (9/6), είναι το 3ο του προγράμματος στο court 1 κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 17:00, ώρα Ελλάδας.

Η 38χρονη Τατιάνα Μαρία είναι η κάτοχος του τίτλου, όμως χρειάστηκε να περάσεις τους δύο γύρους των προκριματικών, για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό και στον δρόμο της Σάκκαρη.

Θα είναι η 6η φορά που θα συναντηθούν στο tour, με τη Σάκκαρη να μετρά τρεις νίκες, η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στον 1ο γύρο του περσινού US Open, με την 30χρονη Ελληνίδα να επικρατεί με 6-3, 6-2. Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι στο Νο.1 στο ταμπλό.

Το γεγονός της ημέρας στο Queen's δεν είναι άλλο από την επανεμφάνιση στην ενεργό δράση της Σερένα Γουίλιαμς. Η 44χρονη Αμερικανίδα σταρ, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο US Open του 2022, θα αγωνιστεί και πάλι.

Με συμπαίκτρια τη 19χρονη Βικτόρια Εμποκό από τον Καναδά, θα πάρουν μέρος στο διπλό γυναικών και το παιχνίδι τους με τις Νικόλ Μέλιχαρ-Μαρτίνεζ (ΗΠΑ) και Έλεν Ράτλιφ (Νέα Ζηλανδία) θα κλείσει το πρόγραμμα της Τρίτης στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 19:30, ώρα Ελλάδας.



