Η Σερένα Γουίλιαμς άρχισε τις προπονήσεις της στο Λονδίνο, για τη μεγάλη επιστροφή της στην ενεργό δράση από το Queen's.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στην ενεργό δράση. Όπως έγινε γνωστό μερικές μέρες πριν, η 44χρονη Αμερικανίδα θα πάρει μέρος στο Queen's στο Λονδίνο, που θα γίνει από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου.



Η Σερένα Γουίλιαμς θα αγωνιστεί στο διπλό, με συμπαίκτρια τη 19χρονη Βικτόρια Εμποκό και ήδη βρίσκεται στην αγγλική πρωτεύουσα, κάνοντας κοινές προπονήσεις με τη νεαρή παίκτρια από τον Καναδά.

O τελευταίος της επίσημος αγώνας για τη Σερένα Γουίλιαμς ήταν στο US Open του 2022, όταν αποκλείστηκε στον 4ο γύρο από την Άιλα Τομλιάνοβιτς. Συνολικά στην καριέρα της έχει κατακτήσει 73 τίτλους, με ρεκόρ 858 νίκες-156 ήττες και τα χρηματικά έπαθλα μόνο από τα τουρνουά πλησιάζουν στα 95 εκατομμύρια δολάρια.