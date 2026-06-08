Tζόκοβιτς σε Ζβέρεφ: «Απόλαυσέ το και μπράβο αδερφέ»

Το συγκινητικό και συνάμα αποθεωτικό μήνυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου από τον Γερμανό στο Roland Garros.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ ζει το όνειρό του, μετά την κατάκτηση του Roland Garros και ταυτόχρονα του πρώτου τίτλου του στα Grand Slam. O 29χρονος Γερμανός από ένα σημείο και μετά έγινε το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο Roland Garros, δεν επηρεάστηκε από αυτό κι εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη ευκαιρία, έγινε πρωταθλητής σε Grand Slam.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με ανάρτησή του τη Δευτέρα (8/6), αποθεώνει τον Ζβέρεφ. Οι δυο τους από το 2017 μέχρι και τον περσινό προημιτελικό στο Roland Garros, που βρήκε νικητή τον 39χρονο Σέρβο, έχουν αναμετρηθεί 14 φορές.

Ο Τζόκοβιτς απευθυνόμενος στον Σάσα Ζβέρεφ, αναφέρεται στις ιδιαίτερες σχέσεις που ανέπτυξε με την οικογένειά του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη λαμπρότερη στιγμή της καριέρας του και τις στιγμές που έζησε μετά τον τελικό της Κυριακής (7/6).

Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς στο κλείσιμο της ανάρτησής του, συνεχάρη στα ρωσικά τον Ζβέρεφ, γράφοντας «молодец брат» («μπράβο αδερφέ»), μιας και οι γονείς του γεννήθηκαν στο Σότσι.

Τι έγραψε ο Τζόκοβιτς

«Σάσα, σε ξέρω από τότε που ήσουν 10 χρονών. Πάλευες στα γήπεδα προπόνησης με τον μικρότερο αδερφό μου, ενώ εγώ αγωνιζόμουν ενάντια στον μεγαλύτερο αδερφό σου, τον Mίσα, στη μεγάλη σκηνή, τόσο στα junior όσο και στα pro circuit. Έχω καλλιεργήσει μια σεβαστή και φιλική σχέση με όλη σου την οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε αμέτρητες συζητήσεις για τακτικές τένις, στρατηγικά παιχνίδια, ζωή, οικογένεια, επιχειρήσεις. Περάσαμε υπέροχα εντός και εκτός γηπέδου.

Γνωρίζοντας τι έπρεπε να υπομείνεις με την ασθένειά σου από νεαρή ηλικία, ξεπερνώντας το μεγαλύτερο ψυχικό εμπόδιο μέσα σου και αποκλείοντας τους κριτικούς που πίστευαν ότι δεν θα κέρδιζες ποτέ το Grand Slam, κάνεις αυτή τη νίκη σε Grand Slam ακόμα πιο ξεχωριστή και αξέχαστη. Βλέποντας τα δάκρυα χαράς που άφησες μαζί με τους γονείς σου, τον αδερφό σου και άλλα μέλη της ομάδας μου, με συγκίνησες. Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερες και σου αξίζει απόλυτα αυτή την επιτυχία, επειδή έχεις δουλέψει τόσο σκληρά σε κάθε μέτωπο για να συμβεί. Απόλαυσέ το και μπράβο αδερφέ».



