Η κάτοχος του τίτλου Τατιάνα Μαρία θα είναι η αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Queen's του Λονδίνου.

Η 38χρονη Τατιάνα Μαρία θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, στον 1ο γύρο του Queen's στο Λονδίνο, που ξεκίνησε τη Δευτέρα (8/6).

Η Γερμανίδα παίκτρια είναι η κάτοχος του τίτλου, όμως χρειάστηκε να περάσεις τους δύο γύρους των προκριματικών, για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό και στον δρόμο της Σάκκαρη.

Θα είναι η 6η φορά που θα συναντηθούν στο tour, με τη Σάκκαρη να μετρά τρεις νίκες, η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στον 1ο γύρο του περσινού US Open, με την 30χρονη Ελληνίδα να επικρατεί με 6-3, 6-2. Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι στο Νο.1 στο ταμπλό.



