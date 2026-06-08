Σάκκαρη: Αρχή με την Τατιάνα Μαρία στο Queen's του Λονδίνου
Η 38χρονη Τατιάνα Μαρία θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, στον 1ο γύρο του Queen's στο Λονδίνο, που ξεκίνησε τη Δευτέρα (8/6).
Η Γερμανίδα παίκτρια είναι η κάτοχος του τίτλου, όμως χρειάστηκε να περάσεις τους δύο γύρους των προκριματικών, για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό και στον δρόμο της Σάκκαρη.
Θα είναι η 6η φορά που θα συναντηθούν στο tour, με τη Σάκκαρη να μετρά τρεις νίκες, η τελευταία τους αναμέτρηση ήταν στον 1ο γύρο του περσινού US Open, με την 30χρονη Ελληνίδα να επικρατεί με 6-3, 6-2. Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι στο Νο.1 στο ταμπλό.
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