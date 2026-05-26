Δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια από την Ουρουγουάη ζήτησε από τη Μαρία Σάκκαρη να μιλήσει για την Αγγελική Κανελλοπούλου και κατά πόσο την έχει επηρεάσει στην εξέλιξή της.

Μια πρώην παίκτρια και νυν δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη, έφερε δάκρυα συγκίνησης στη Μαρία Σάκκαρη μετά τον αγώνα της και τη νίκη της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στον 1ο γύρο του Roland Garros που ήταν και η πρώτη της νίκη στο γαλλικό Όπεν από το 2022.

Στη συνέντευξη Τύπου η δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη είπε στη Σάκκαρη ότι ως παίκτρια γνώριζε καλά τη μητέρα της για τον δυνατό της χαρακτήρα και τη ρώτησε κατά πόσο επηρέασε την ίδια.

Και η Σάκκαρη αρχίζοντας να μιλά για την Αγγελική Κανελλοπούλου, συγκινημένη δάκρυσε. «Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους να θυμούνται τη μαμά μου απ' όταν ήταν παίκτρια, είναι καταπληκτική. Συγκινούμαι, είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς, το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots. Είχε καλό forehand, όχι τόσο καλό σερβίς, αλλά καλό forehand. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτήν. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει», δήλωσε η Σάκκαρη.

Μάλιστα η υπεύθυνη της συνέντευξης τη ρώτησε αν θέλει να σταματήσει για λίγο, με τη Σάκκαρη να εξηγεί ότι ήταν καλά και έκλαιγε από χαρά: «Είναι κάτι όμορφο, πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι ήταν μια καταπληκτική παίκτρια και σταμάτησε όταν ήταν μόλις 25 χρονών. Ερωτεύτηκε τον πατέρα μου και είπε ότι δεν θα συνέχιζε άλλο.

Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πώς ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το Top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι’ αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, φυσικά και ο πατέρας μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ δεν ήμουν σπουδαία ως junior, όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου».



Σε ερώτηση για την επιστροφή της στο 2ο σετ απέναντι στη Νόσκοβα, η Σάκκαρη είπε: «Νομίζω ότι ήμουν πίσω με 5-2, 40-15, σωστά; Σε εκείνο το σημείο, ήμουν εντελώς στον κόσμο μου. Έχασα την συγκέντρωσή μου για μερικούς πόντους, και μετά είπα στον εαυτό μου "Εντάξει, ας επιστρέψουμε, ας κάνουμε τα σωστά πράγματα, ας προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή νοοτροπία". Νομίζω ότι αυτό μου επέτρεψε να επιστρέψω. Διαφορετικά, σαφώς είχε το πλεονέκτημα, και θα μπορούσε να είχε πάει πολύ άσχημα για μένα. Αλλά ταυτόχρονα, τελευταία, δουλεύω πολύ πάνω στην πεποίθηση ότι μπορώ να νικήσω τέτοιου είδους παίκτριες και πάνω απ' όλα, μην αφήνω τις αρνητικές σκέψεις να υπερισχύσουν των θετικών.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι, ειδικά επειδή συνεχώς συγκρίνω τον εαυτό μου με την παίκτρια που ήμουν παλιά. Συνειδητοποίησα πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι αυτό. Η περασμένη εβδομάδα ήταν ένα σημείο καμπής, άφησα πίσω το παρελθόν και απλώς προσπάθησα να διασκεδάσω και να παίξω το τένις που είμαι ικανή να παίξω.

Για μένα, το παν είναι να επικεντρώνομαι στο πώς θέλω να παίζω. Μόλις αρχίσω να σκέφτομαι "τι θα γίνει αν χάσω", "ήμουν νούμερο 3 στον κόσμο", χάνω τα βασικά και αποσπάται η προσοχή μου. Δεν πρόκειται να πω ψέματα, έτσι σκέφτομαι τελευταία, πιθανώς μετά την Ντόχα. Ένιωθα ότι επέστρεφα στην καλύτερη δυνατή μου φόρμα και έτσι έβαλα τεράστια πίεση στον εαυτό μου με πολλές προσδοκίες. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και γι' αυτό το μιλάω ανοιχτά. Δεν θέλω να πω ψέματα ούτε στον εαυτό μου, ούτε σε εσάς. Σήμερα, είμαι χαρούμενη και έτοιμη να αναλάβω αυτή την πρόκληση».

