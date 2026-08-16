Η Βασιλάκη στον τελικό και στα 400μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Η Άρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό στα 400μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι και το βράδυ της Κυριακής (16/8, 20:12) θα δώσει το «παρών» σε τρίτο τελικό σε ατομικό αγώνισμα.
Μετά την 4η θέση στα 800μ. και την 7η στα 1.500μ ελεύθερο , η 20χρονη πήρε το εισιτήριο και για τον τελικό των 400μ. ελεύθερο, με την 8η θέση των προκριματικών με επίδοση 4:11.70 και πέρασε ως έβδομη, αφού στην πρώτη πεντάδα υπήρχαν τρεις Γερμανίδες, από τις οποίες έμεινε εκτός η Λίντα Ροτ.
Εκεί η Βασιλάκη θα επιδιώξει να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (4:10.57. Οι Γερμανίδες Μάγια Βέρνερ (4:05.40) και Ιζαμπελ Γκόζε (4:06.37) ήταν οι ταχύτερες του προκριματικού.
Χωρίς τον Απόστολο Χρήστου στη σύνθεσή της, καθώς το βράδυ (20:06) έχει τον τελικό στα 100μ. ύπτιο, η εθνική ομάδα κατάφερε και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών με 3:33.67, καταλαμβάνοντας την 9η θέση και μένοντας για μία θέση εκτός τελικού.
Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης 53.94 στο ύπτιο, ο Βαγγέλης Ντούμας με 1:00.81 στο πρόσθιο, ο Απόστολος Σίσκος με 51.64 στην πεταλούδα και ο Στέργιος Μπίλας με το σπουδαίο 47.28 στο ελεύθερο, συνέθεσαν την εθνική ομάδα.
Ο Δημήτρης Μάρκος πλησίασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (3:47.44) στα 400μ. ελεύθερο, καθώς τερμάτισε σε 3:48.10, παίρνοντας τη 14η θέση.
Ο Βασίλης Κακουλάκης ολοκλήρωσε την παρθενική παρουσία του σε ευρωπαϊκό πισίνας με ατομικό ρεκόρ στα 3:50.94, για να πάρει την 25η θέση, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης.
Στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική γυναικών, οι Ελένη Αντωνιάδου, Μάνια Τασάκου, Αννα Αυγούστα Βλάχου και Νικόλ Παυλοπούλου ακυρώθηκαν για αντικανονική αλλαγή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.