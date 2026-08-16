Η Άρτεμις Βασιλάκη μετά τα 800μ. και τα 1.500μ. ελεύθερο, θα είναι στον τελικό και στα 400μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η Άρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό στα 400μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι και το βράδυ της Κυριακής (16/8, 20:12) θα δώσει το «παρών» σε τρίτο τελικό σε ατομικό αγώνισμα.

Μετά την 4η θέση στα 800μ. και την 7η στα 1.500μ ελεύθερο , η 20χρονη πήρε το εισιτήριο και για τον τελικό των 400μ. ελεύθερο, με την 8η θέση των προκριματικών με επίδοση 4:11.70 και πέρασε ως έβδομη, αφού στην πρώτη πεντάδα υπήρχαν τρεις Γερμανίδες, από τις οποίες έμεινε εκτός η Λίντα Ροτ.

Εκεί η Βασιλάκη θα επιδιώξει να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (4:10.57. Οι Γερμανίδες Μάγια Βέρνερ (4:05.40) και Ιζαμπελ Γκόζε (4:06.37) ήταν οι ταχύτερες του προκριματικού.

Χωρίς τον Απόστολο Χρήστου στη σύνθεσή της, καθώς το βράδυ (20:06) έχει τον τελικό στα 100μ. ύπτιο, η εθνική ομάδα κατάφερε και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών με 3:33.67, καταλαμβάνοντας την 9η θέση και μένοντας για μία θέση εκτός τελικού.

Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης 53.94 στο ύπτιο, ο Βαγγέλης Ντούμας με 1:00.81 στο πρόσθιο, ο Απόστολος Σίσκος με 51.64 στην πεταλούδα και ο Στέργιος Μπίλας με το σπουδαίο 47.28 στο ελεύθερο, συνέθεσαν την εθνική ομάδα.

Ο Δημήτρης Μάρκος πλησίασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (3:47.44) στα 400μ. ελεύθερο, καθώς τερμάτισε σε 3:48.10, παίρνοντας τη 14η θέση.

Ο Βασίλης Κακουλάκης ολοκλήρωσε την παρθενική παρουσία του σε ευρωπαϊκό πισίνας με ατομικό ρεκόρ στα 3:50.94, για να πάρει την 25η θέση, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης.

Στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική γυναικών, οι Ελένη Αντωνιάδου, Μάνια Τασάκου, Αννα Αυγούστα Βλάχου και Νικόλ Παυλοπούλου ακυρώθηκαν για αντικανονική αλλαγή.