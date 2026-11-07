H Έλενα Ριμπάκινα ανακοίνωσε τη μη συμμετοχή της στα WTA Finals, έτσι δεν θα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο της στην Καλιφόρνια.

H Ριμπάκινα μια ημέρα πριν από την έναρξη των WTA Finals στην έρημο του Indian Wells στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε την απόφαση αποχώρησης από το τελευταίο τουρνουά της χρονιάς.

Η κάτοχος του τίτλου το βράδυ της Κυριακής (8/11, 22:00) θα αντιμετώπιζε τη Λίντα Νόσκοβα στον εναρκτήριο αγώνα κα στο πλαίσιο του 1ου Ομίλου, όμως δεν πάρει μέρος στα WTA Finals, με τη Μάρτα Κόστιουκ να την αντικαθιστά.

Η παίκτρια από το Καζακστάν δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα σωματικά προβλήματα, που την υποχρέωσαν πριν από μερικές ημέρες να αποχωρήσει κι από το 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, κι ενώ είχε νικήσει τη Γιούλια Πουντίτσεβα, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στο Νο.1 μέχρι το τέλος του 2026.

«Είμαι πραγματικά λυπημένη που ενημερώνω όλους τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές μου ότι δυστυχώς πρέπει να αποσυρθώ από το WTA Finals. Είχα μια απίστευτη σεζόν, αλλά το σώμα μου δεν είναι σωματικά έτοιμο να αγωνιστεί. Θα περάσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω στο σπίτι και να ετοιμαστώ για τη σεζόν του 2027. Τα WTA Finals είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά και εύχομαι σε όλους καλή τύχη αυτή την εβδομάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Indian Wells τον Μάρτιο!» ανάφερε η Ριμπάκινα.

BREAKING: Elena Rybakina withdraws from Indian Wells. Marta Kostyuk replaces her in Group 1. “I am really sad to inform all my fans and supporters that I unfortunately have to withdraw from the WTA Finals this year. I’ve had an incredible season but my body is just not physically ready to compete. I’m going to spend some time resting and recovering at home and getting myself ready for the 2027 season. The WTA Finals is a very special tournament and I wish everyone the best of luck this week. Can’t wait to be back in Indian Wells in March!” Very sad news that she won’t have the chance to defend her title, but she’s achieved so many incredible things this year… she is finishing the year as the best player in the world. Rest & recover for the new season. 🇰🇿❤️‍🩹 Source: https://t.co/YdmsRTj0E5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 7, 2026

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Κυριακή (8/11)

Α' Όμιλος

22:00 Κόστιουκ-Νόσκοβα

Γκοφ-Πεγκούλα

Δευτέρα (9/11)

Β' Όμιλος

22:00 Σαμπαλένκα-Μούχοβα

Αντρέεβα-Σβιτόλινα



