Σε έναν ημιτελικό, όπου χάθηκε το μέτρημα για το πόσες φορές σταμάτησε εξ αιτίας του ψιλόβροχου, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αλεξάντρα Εάλα, γνώρισε την ήττα με 7-5, 3-6, 6-4 μένοντας εκτός τελικού στο WTA του Χονγκ Κονγκ κι ολοκληρώνοντας τη φετινή της σεζόν.

Σε ένα παιχνίδι που «άγγιξε» τις τρεισήμισι ώρες και που σημαδεύτηκε από τις συνεχόμενες διακοπές εξ αιτίας της βροχής, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να επεκτείνει για ένα ακόμα αγώνα την αγωνιστική της σεζόν και να παίξει στον τελικό στο WTA 250 στο Τόκιο, η Αλεξάντρα Εάλα βγήκε νικήτρια από το θρίλερ με 7-5, 3-6, 6-4 και η είκοσι ενός ετών παίκτρια από τις Φιλιππίνες πανηγύρισε την πρόκριση.

Μετά το 1ο σετ, οι παίκτριες μοίραζαν τον χρόνο τους ανάμεσα στη δράση και στην αναμονή κάτω από την ομπρέλα, με τις συνεχόμενες διακοπές για να καθαριστεί το κορτ από τα βρόχινα νερά. Η Σάκκαρη στο 4ο σετ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-1, ισοφάρισε σε 4-4, όμως σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών στο τέλος δεν άντεξε κι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον 12ο τελικό της καριέρας της και απέναντι στην 26χρονη Αμερικανίδα, Κλερ Λιού (Νο.102), να έκλεινε το 2026 διεκδικώντας τον 3ο τίτλο της στο επαγγελματικό τένις.

Σετ ανατροπών και 0-1

H Εάλα άρχισε εντυπωσιακά τον ημιτελικό και κατακτώντας τους πρώτους οκτώ πόντους προηγήθηκε 2-0.

Η παίκτρια από τις Φιλιππίνες έφθασε το σερί της στο 10-0 όμως η Σάκκαρη μετά το 0-30, κατέκτησε το 3ο game (2-1).

Η Ελληνίδα παίκτρια βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση (0-40) στο 5ο game, ισοφάρισε, «έσβησε» νέο break point, μειώνοντας σε 3-2.

Στο 6ο game η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό break point, το πέτυχε στην 1η ευκαιρία, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Όμως δεν έδωσε συνέχεια, με την Εάλα να απαντά με τον ίδιο τρόπο, προβάδισμα 15-40, break και 4-3.

Ο χορός των break συνεχίστηκε, με τη Σάκκαρη να προηγείται 15-40, να κλείνει αμέσως το game, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Η Εάλα είχε δύο νέες ευκαιρίες για break στο 9o game, όμως αυτή τη φορά η Σάκκαρη είχε τις λύσεις, προσπερνώντας με 5-4.

H Εάλα ισοφάρισε 5-5, με το 3ο break point στη 10η ευκαιρίας της, ανέκτησε την πρωτοπορία (6-5) κι έχοντας το σερβίς, κατέκτησε το 1ο σετ με 7-5.

Εν μέσω διακοπών το 1-1

Η Σάκκαρη σώζοντας break point και μετά το 2ο αβαντάζ, έκανε το 1-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ, προηγήθηκε 15-40 στο 2ο game, στη 2η ευκαιρία της έφθασε στο break, κάνοντας το 2-0.

Η Εάλα προηγήθηκε με 0-30 στο 3ο game, όμως η Σάκκαρη με τέσσερις διαδοχικούς πόντους έφθασε στο 3-0. Με άνεση η Σάκκαρη πέτυχε το 4-1, η Εάλα με love game μείωσε σε 4-2, με τη Σάκκαρη να βρίσκει τις λύσεις για να κλείσει το 7ο game για το 5-2.

Στη διάρκεια του 8ου game υπήρξαν δύο διακοπές εξ αιτίας της βροχής, με την Εάλα να το κατακτά (5-3). Η Εάλα απείλησε με διπλό break point (15-40), για να έρθει νέα ολιγόλεπτη διακοπή και με την επανέναρξη του τελικού η Σάκκαρη να αντιστρέψει την κατάσταση και να κατακτήσει το σετ με 6-3.

Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε κι αποκλεισμός

Η Εάλα διατήρησε το σερβίς της για το 1-0, βρέθηκε να έχει break point (30-40) στο 2o game, η Σάκκαρη ισοφάρισε, για να ακολουθήσει νέα διακοπή, για να καθαριστεί το κορτ από το ψιλόβροχο.

Όταν το παιχνίδι άρχισε και πάλι η Εάλα βρήκε το 15ο συνολικά break point στον αγώνα, η Σάκκαρη υπέπεσε σε διπλό λάθος για να γίνει το 2-0. Τα δεδομένα έγιναν πιο δύσκολα για τη Σάκκαρη, που έχασε δύο break points και την Εάλα να ξεφεύγει με 3-0.

Μετά τη νέα διακοπή για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, η Σάκκαρη μείωσε σε 3-1 και την Εάλα να απαντά με love game (4-1). H Σάκκαρη άντεξε, έσωσε τρία break points στο 6o game, μειώνοντας σε 4-2 και στη συνέχεια με το 4ο δικό της break μείωσε σε 4-3.

Ο ημιτελικός είχε φθάσει στην κορύφωσή του, η Σάκκαρη «σβήνοντας» άλλα δύο break point ισοφάρισε σε 4-4. Η Εάλα έκανε το 5-4, με διπλό λάθος από τη Σάκκαρη βρέθηκε με διπλό match point και στη 2η ευκαιρία της έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση