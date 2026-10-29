H Ριμπάκινα «κλείδωσε» το Νο.1 στο τέλος της χρονιάς

Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας τη Γιούλια Πουτίντσεβα στο Τόκιο, εξασφάλισε την παραμονή της στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η Έλενα Ριμπάκινα συνεχίζει στο Τόκιο το νικηφόρο σερί που άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νίγκμπο, όταν και κατέκτησε τον τίτλο στο WTA 500 της κινεζικής πόλης και 4ο μέσα στο 2026.

Η 27χρονη νικώντας τη Γιούλια Πουτίντσεβα με 6-2, 6-3 πέρασε στα προημιτελικά στο WTA 500 στο Τόκιο και παράλληλα εξασφάλισε την παραμονή της στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η Ριμπάκινα ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του US Open και ο ερχομός του 2027 θα τη βρει εκεί, θα λάβει το σχετικό βραβείο στη διάρκεια των WTA Finals στο Indian Wells (8-15/11).

Αυτή ήταν η 5η διαδοχική νίκη για την παίκτρια που εκπροσωπεί το Καζακστάν, ενώ από τον θρίαμβός της στο US Open κι έπειτα μετρά 12 νίκες σε 13 παιχνίδια, έχοντας ηττηθεί μόνο από την Αλίνα Χαρέεβα από την Αρμενία στο WTA 1000 του Πεκίνου, ενώ συνολικά έχει ρεκόρ 54-18 στη σεζόν.

Η Ριμπάκινα στα προημιτελικά στο WTA 500 στο Τόκιο θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντεζ, την οποία νίκησε στον τελικό στο τουρνουά στο Νίγκμπο με 6-2, 6-2.



