Στις ΗΠΑ και το Indian Wells Tennis Garden θα διεξαχθούν σε λίγες μέρες τα WTA Finals και οι κορυφαίες τενίστριες του 2026 ετοιμάζονται για την τελευταία μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς.

Απόλυτο φαβορί είναι φυσικά η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια δύο φετινών Grand Slam (Australian Open, US Open), Νο.1 στο κόσμο και νικήτρια του τελευταίου WTA Finals το 2025. Μαζί της, μεγάλη διεκδικήτρια του τίτλου είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα, μπορεί να έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στη δεύτερη θέση, αλλά κατέκτησε τρεις τίτλους στο Tour και έφτασε σε δύο τελικούς Grand Slam, όπου ηττήθηκε και στους δύο από την Ριμπάκινα.

Στο πρώτο γκρουπ του θεσμού, μαζί με την Ριμπάκινα βρίσκονται η Κόκο Γκοφ, η Τζέσικα Πεγκούλα και η Λίντα Νόσκοβα.

H Γκοφ, Νο.4 στο κόσμο, το 2026 έφτασε σε δύο ημιτελικούς Grand Slam (Wimbledon, Us Open), και πήρε έναν τίτλο στο WTA Tour.

Aπό την άλλη, η Πεγκούλα στα 32 της έτη κατέκτησε δύο τίτλους στο Tour το 2026, πήγε δύο φορές στις «4» σε φετινά Grand Slam (Australian Open, US Open) και βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Νόσκοβα συμμετέχει για πρώτη φορά στα WTA Finals και είναι 8η στο world ranking. Τη φετινή χρονιά, η Τσέχα τενίστρια έφτασε μέχρι και την 6η θέση στο κόσμο (ρεκόρ καριέρας) και κατέκτησε Grand Slam για πρώτη φορά στη καριέρα της (Wimbledon). Παράλληλα κατέκτησε και ακόμα έναν τίτλο σε WTA 500.

Group 1 ready to battle on #TheUltimateStage 🔥 #FAGEWTAFinals https://t.co/7avDsGE1Fp — wta (@WTA) November 3, 2026

Στο δεύτερο γκρουπ, την Σαμπαλένκα συμπληρώνουν η Μίρα Αντρέεβα, η Ελίνα Σβιτολίνα και η Καρολίνα Μούχοβα.

Η Αντρέεβα μέσα στο 2026 έφτασε για πρώτη φορά τόσο ψιλά στο ranking, στην τρίτη θέση και αγωνίζεται πρώτη φορα σε τελικούς του Tour. Η Ρωσίδα κατέκτησε τρεις τίτλους φέτος με κορυφαίο το Grand Slam του Rolland Garros.

Η Σβιτολίνα, με έναν ημιτελικό στο Australian Open και δύο τίτλους του WTA Tour, βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως. Έχει κατακτήσει μία φορά το WTA Finals το 2018 και μετά από μία χρονιά με ταπάνω και τα κάτω της έρχεται να κλείσει με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί τη χρονιά της στο Indian Wells.

H Μούχοβα θα βρεθεί κι αυτή για πρώτη φορα σε WTA Finals. H Tσέχα, Νο.7 στο κόσμο, κατέκτησε δύο τίτλους στο φετινό Tour, ενώ ήταν φιναλίστ σε ένα Grand Slam (Wimbledon).

Group 2 confirmed 🤩 #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/LURbRLxLVS — wta (@WTA) November 4, 2026

Οι όμιλοι των WTA Finals

A' Όμιλος

1.Έλενα Ριμπάκινα

2.Κόκο Γκοφ

3.Τζέσικα Πεγκούλα

4.Λίντα Νόσκοβα

Β' Όμιλος

1.Αρίνα Σαμπαλένκα

2.Μίρα Αντρέεβα

3.Ελίνα Σβιτολίνα

4.Καρολίνα Μούχοβα

1η αγωνιστική (08-09/11/2026)