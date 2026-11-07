ΠΑΟΚ: Κανονικά από αύριο το πρωί τα εισιτήρια για Παρτιζάν
Οι κάτοχοι διαρκείας φίλοι του ΠΑΟΚ που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην προσπάθεια τους να πάρουν εισιτήριο για το φιλικό του ερχόμενου Σαββάτου με την Παρτιζάν Βελιγραδίου θα μπορούν από αύριο το πρωί να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην Τούμπα.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Δικεφάλου το συστημικό κενό διορθώθηκε και από τις 10.00 πμ το πρωί της Κυριακής και μετά θα μπορούν να πάρουν εισιτήρια στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ όπως είχε ανακοινώσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.
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