Καντεβέρε: «Με τον Κουαμέ έχουμε καλή επικοινωνία»

Ο Τίνο Καντεβέρε έφτασε στα τέσσερα γκολ στο φετινό Πρωτάθλημα και μετά τα δύο που σημείωσε απέναντι στον Παναιτωλικό αναφέρθηκε στη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε ο Άρης.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε έδωσε στον Άρη τις λύσεις που χρειαζόταν και μιλώντας στη NOVA είπε αρχικά ότι… «είμαι χαρούμενος για μένα και την ομάδα. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι μιλήσαμε με τους οπαδούς σε μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Είχαμε πει ότι θα παλέψουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση και να επιστρέψουμε στις νίκες. Αυτό κάναμε σ’ ένα παιχνίδι που δεν ήταν το καλύτερο για μας. Είχαμε καλά αλλά και άσχημα διαστήματα δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αυτό συζητήσαμε στ’ αποδυτήρια και μπήκαμε πιο αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο».

Εκεί ρωτήθηκε για το επίπεδο συνεργασίας του με τον Κριστιάν Κουαμέ. «Έχουμε καλή επαφή και επικοινωνία. Μιλάμε και οι δύο γαλλικά κι αυτό μας βοηθά στο να συνεννοούμαστε καλύτερα. Ωστόσο η ομάδα έχει κι άλλους ποιοτικούς επιθετικούς όπως ο Μορόν και ο Μιρ οι οποίοι όταν θα πάρουν τις ευκαιρίες τους θα δείξουν τι μπορούν να πετύχουν. Το σημαντικότερο είναι να επωφελείται η ομάδα».