Ο Γιάνικ Σίνερ μετά την περιπέτεια του Roland Garros, επέστρεψε στη δράση και νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-1 σετ, διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο Wimbledon.

O Γιάνικ Σίνερ είναι και πάλι εδώ, ο 24χρονος Ιταλός έχοντας αφήσει πίσω του τα προβλήματα που αντιμετώπισε τον Μάιο στο Roland Garros, πανηγυρίζει έναν ακόμη τίτλο Grand Slam, καθώς νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 παρέμεινε πρωταθλητής στο Wimbledon.

Παράλληλα, ο Ιταλός έφθασε στους πέντε τίτλους στα Grand Slam κι άνοιξε περισσότερο τη διαφορά από τον Ζβέρεφ (Νο.2) και τον απόντα Κάρλος Αλκαράθ (Νο.3) στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ζβέρεφ προερχόταν από τον τίτλο στο Roland Garros, φιλοδοξούσε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην Open Era, που θα κέρδιζε τον δεύτερο μεγάλο τίτλο του σε τουρνουά Grand Slam αμέσως μετά τον πρώτο του, όμως δεν άντεξε.

Πήρε το 1ο σετ, όμως από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να απειλήσει το σερβίς του Σίνερ (είχε μόλις μια χαμένη ευκαιρία για break στο 2ο σετ), στην πορεία του τελικού έβγαλε περισσότερη κούραση και στο τέλος ηττήθηκε έπειτα από μονομαχία τριών ωρών και 46 λεπτών.

Ο Σίνερ αν κι έτρεξε περισσότερο (2.590μ. έναντι 2.440μ.) είχε τη φρεσκάδα και την ουσία στο παιχνίδι του με ένα καθοριστικό break στο 3ο και στο 4ο σετ. Τελείωσε τον τελικό με 58 winners (49 ο Ζβέρεφ), υπέπεσε σε 20 λιγότερα αβίαστα λάθη (25 έναντι 45), πήρε λιγότερο ρίσκο, όταν όμως χρειάστηκε, ανέβασε στροφές και κυριάρχησε.

Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Προβάδισμα Ζβέρεφ στο tie break

Οι παίκτες διατήρησαν χωρίς προβλήματα τα δύο πρώτα service games, για το 2-2. Στο 5ο game o Σίνερ βρέθηκε στο 0-30, όμως με τέσσερις στη σειρά πόντους, έκανε το 3-2.

Ο Ζβέρεφ απάντησε με love game (3-3), με τον Γερμανό να αντιμετωπίζει πρώτος break point στο 8ο game (30-40), όμως είχε τις λύσεις για να ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Σίνερ πήρε ξανά την πρωτοπορία με 5-4 και με love game έκανε το 6-5, με τον Ζβέρεφ να στέλνει το σετ στο tie break. Εκεί οι παίκτες για 15 πόντους υπερασπίστηκαν το σερβίς τους, με τον Ζβέρεφ να φθάνει πρώτος σε set point (8-7) και με a forehand winner μετά το σερβίς του Σίνερ, να κατακτά το 1ο σετ με 7-6(7).

Ο Σίνερ απάντησε με το ίδιο νόμισμα

To 2o σετ κύλησε χωρίς ίχνος break point, με τον Ζβέρεφ να έχει σταθερά προβάδισμα ενός game και τον Σίνερ να ισοφαρίζει και να στέλνει το σετ στο tie break: Εκεί ο Ιταλός προηγήθηκε με 4-0, 6-2 και στην πρώτη ευκαιρία έκλεισε τη διαδικασία και το set με 7-6(2). Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι winners στα δύο πρώτα σετ ήταν σχεδόν οι ίδιοι: 18-16 και 18-15 υπέρ του Σίνερ.

Sinner strikes back.



The defending champion takes the second set 7-6(2). #Wimbledon pic.twitter.com/zl6Ej5eSDy — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Το πρώτο break κι ανατροπή για Σίνερ

Στους ίδιους ρυθμούς κύλησε το 3ο σετ, με τον Ζβέρεφ να ισοφαρίζει στο προβάδισμα του Σίνερ (3-3). Στο 7ο game o Σίνερ απάντησε στο 0-30, όμως ο Ζβέρεφ βρήκε την πρώτη του ευκαιρία για break point στον τελικό, δεν την εκμεταλλεύτηκε, με τον Ιταλό να κάνει το 4-3.

Αντίθετα με τον Σίνερ που το κατάφερε αμέσως μετά, ο Ιταλός στη 2η ευκαιρία για break στον τελικό το πέτυχε, ξέφυγε με 5-3 και σερβίροντας με love game κατέκτησε το 3ο σετ με 6-3.

Νέο break έφερε και τον τίτλο

Στα δύο πρώτα service games του 4ου σετ, ο Ζβέρεφ απείλησε το σερβίς του Σίνερ. Στην πρώτη περίπτωση ο Γερμανός απάντησε στο 40-0 του Σίνερ, στη δεύτερη προηγήθηκε με 0-30, όμως ο Ιταλός είχε τις λύσεις, για το 1-1 και το 2-2.

Μετά και το 3-3 ο Σίνερ έφθασε στο ζητούμενο, αν και σπατάλησε διπλό break point (15-40), στη νέα ευκαιρία που βρήκε στο game, πέτυχε το break, προσπερνώντας με 4-3.

Ο Ιταλός με love game ξέφυγε με 5-3, ο Ζβέρεφ μείωσε σε 5-4 κι έκανε την απέλπιδα προσπάθεια στο 10ο game, προηγήθηκε 15-30, όμως ο Σίνερ με δύο forehand winners κι ενδιάμεσα ένα αβίαστο λάθος του αντιπάλου του, κατέκτησε το game, το σετ (6-4) και τον τίτλο.