Σερβία-Ελλάδα 64-60: Ήττα στο φινάλε για τις Κορασίδες
Παρότι πάλεψε από την αρχή ως το τέλος η Εθνική Κορασίδων ηττήθηκε (64-60) από την Σερβία στον δεύτερο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (23/7) στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου στα Ιωάννινα.
Η ελληνική ομάδα αν και δεν είχε καλό ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε τον αγώνα, έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα, ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 17-10 και έγινε μια δυνατή αναμέτρηση η οποία στο τέλος κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Οι αγώνες με την Σερβία ήταν τα τελευταία φιλικά παιχνίδια για την Εθνική Κορασίδων εκτός Ελλάδας, καθώς, η αποστολή την Παρασκευή (24/7) επιστρέφει στην Ελλάδα και θα μεταβεί στα Ιωάννινα, όπου θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της.
Σε αυτό περιλαμβάνονται ακόμα δύο φιλικοί αγώνες με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου, οι οποίοι θα είναι η τελική πρόβα πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ Κατηγορίας).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-7, 36-21, 46-38, 64-60.
ΣΕΡΒΙΑ (Βούκοβιτς): Μπόκου, Σέσουμ 8, Στόιτς 6, Μίλιους 1, Έριτς 16 (3), Παούνοβιτς 2, Τάντιτς, Σιμόφσκι 8, Κούκιτς 2, Νίκολιτς, Μακσίμοβιτς 11, Τοντόροβιτς 10.
ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Μηλιτσοπούλου 9 (2), Τουλούπη 7, Βουγιούκα 5 (1) , Σκούμα 2, Χαλαμπαλάκη, Χουσέλα 5 (1), Μπεκίρι 22 (2) Λάσκαρη , Μαλλιαρού, Μανάβη 2, Ιτόγια 8, Βλάχου.
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