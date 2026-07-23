Η Εθνική Κορασίδων λύγισε στο τέλος (64-60) απέναντι στη Σερβία στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

Παρότι πάλεψε από την αρχή ως το τέλος η Εθνική Κορασίδων ηττήθηκε (64-60) από την Σερβία στον δεύτερο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (23/7) στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου στα Ιωάννινα.

Η ελληνική ομάδα αν και δεν είχε καλό ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε τον αγώνα, έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα, ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 17-10 και έγινε μια δυνατή αναμέτρηση η οποία στο τέλος κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι αγώνες με την Σερβία ήταν τα τελευταία φιλικά παιχνίδια για την Εθνική Κορασίδων εκτός Ελλάδας, καθώς, η αποστολή την Παρασκευή (24/7) επιστρέφει στην Ελλάδα και θα μεταβεί στα Ιωάννινα, όπου θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Σε αυτό περιλαμβάνονται ακόμα δύο φιλικοί αγώνες με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου, οι οποίοι θα είναι η τελική πρόβα πριν την έναρξη του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ Κατηγορίας).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-7, 36-21, 46-38, 64-60.

ΣΕΡΒΙΑ (Βούκοβιτς): Μπόκου, Σέσουμ 8, Στόιτς 6, Μίλιους 1, Έριτς 16 (3), Παούνοβιτς 2, Τάντιτς, Σιμόφσκι 8, Κούκιτς 2, Νίκολιτς, Μακσίμοβιτς 11, Τοντόροβιτς 10.

ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Μηλιτσοπούλου 9 (2), Τουλούπη 7, Βουγιούκα 5 (1) , Σκούμα 2, Χαλαμπαλάκη, Χουσέλα 5 (1), Μπεκίρι 22 (2) Λάσκαρη , Μαλλιαρού, Μανάβη 2, Ιτόγια 8, Βλάχου.

