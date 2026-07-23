Πάκσι - Παναθηναϊκός: Ο Μπόντε μείωσε για τους Ούγγρους
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Η Πάκσι μείωσε σε 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ του Μπόντε.
Η Πάκσι βρήκε γκολ στο 71' και μείωσε σε 1-2 το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο 39χρονος Ντάνιελ Μπόντε απέφυγε τον Τουμπά και με θαυμάσιο δεξί πλασέ νίκησε τον Πένια.
Το γκολ των Ούγγρων
@Photo credits: INTIME
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