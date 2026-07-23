Η Πάκσι μείωσε σε 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με γκολ του Μπόντε.

Η Πάκσι βρήκε γκολ στο 71' και μείωσε σε 1-2 το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο 39χρονος Ντάνιελ Μπόντε απέφυγε τον Τουμπά και με θαυμάσιο δεξί πλασέ νίκησε τον Πένια.

Το γκολ των Ούγγρων