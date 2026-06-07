Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι ο νέος κάτοχος του Roland Garros! O Γερμανός επικράτησε με 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(6), 6-1 του Φλάβιο Κομπόλι και κατέκτησε το παρθενικό Grand Slam της καριέρας του!

Ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει το 2024, το έκανε πράξη μετά από δύο χρόνια ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ! Στον τελικό του Roland Garros εμφανίστηκε ως το μεγάλο φαβορί και με νίκη κόντρα στον Φλάβιο Κομπόλι με σκορ 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(6), 6-1 κατέκτησε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα του.

Κυριαρχικό ξεκίνημα από τον Ζβέρεφ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Φλάβιο Κομπόλι σε θέση σερβίς. Ο Ιταλός τενίστας δεν μπήκε καλά στον τελικό και αυτό είχε ως συνέπεια ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ να βρει τέσσερα break points. Χάνοντας τα τρία πρώτα, ο Γερμανός δεν λάθεψε στο τέταρτο και από νωρίς πήρε προβάδισμα με break.

O 29χρονος τενίστας, μάλιστα, υπερασπίστηκε το... σπάσιμο που έκανε (2-0). Στο τρίτο game ο Κομπόλι έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου service game του, ωστόσο αυτό ήταν και το μοναδικό για τον νεαρό στο σετ.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με το σκορ στο 2-1 υπέρ του, πραγματοποίησε 4-0 σερί με δύο breaks για να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με σκορ 6-1 και να πάρει προβάδισμα στον μεγάλο τελικό.

Απάντησε με σταθερότητα ο Κομπόλι

Στο δεύτερο σετ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρέθηκε πρώτος σε θέση σερβίς. Ο Γερμανός διατήρησε το προβλάδισμά του, χωρίς όμως να έχει τις ευκαιρίες να πετύχει κάποιο break. Αυτό έγινε, καθώς ο Φλάβιο Κομπόλι εμφανίστηκε πιο σταθερός στα service game του και ακολούθησε τον αντίπαλό του.

Μάλιστα, στο 7ο game ο Ιταλός τενίστας βρήκε το πρώτο του break point στο ματς. Αρχικά, είδε τον Ζβέρεφ να το σβήνει και να χάνει τέσσερα game point. Το γεγονός αυτό, έδωσε στον Κομπόλι την ευκαιρία να βρει ακόμη μία απειλή για break, την οποία εκμεταλλεύτηκε για να πάρει κεφάλι στο σετ (4-3).

Έως το τέλος του σετ, ο Νο.14 του κόσμου κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα του και στο 10ο game, όντας από θέση σερβίς, κατέκτησε το σετ με 6-4 φέρνοντας τον τελικό στα ίσα.

Flavio makes this final all square, one set all 💫#RolandGarros pic.twitter.com/wvDyKbgiHW June 7, 2026

«Χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή ο Ζβέρεφ

Με πολύ καλό ρυθμό πίσω από το σερβίς τους άρχισαν το τρίτο σετ οι δύο φιναλίστ. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν και πάλι πρώτος στο σερβίς, διατηρώντας στις αλλαγές πλευρών το προβάδισμά.

Ο 29χρονος ήταν κι αυτός που απείλησε με break, ωστόσο ο Φλάβιο Κομπόλι έσβησε το διπλό break point του. Οι δύο τενίστες πήγαν ισόπαλοι έως το 8o game, με τον Ζβέρεφ να στέλνει τον αντίπαλό του να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4).

Εκεί, ο Γερμανός είχε την ευκαιρία να κλείσει το σετ με break/set point την οποία δεν άφησε ανεκμετάλλευτη για να βρει εκ νέου προβάδισμα στον τελικό, κατακτώντας με 6-4 το σετ.

Το tie-break έδωσε τη λύση σε ένα σετ «θρίλερ»

Παρά το καλό μομέντουμ που είχε μετά την κατάκτηση του τρίτου σετ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν ξεκίνησε καλά το επόμενο. Ο Γερμανός τενίστας δέχθηκε break στο πρώτο service game του.

Αν και ο Φλάβιο Κομπόλι κατάφερε να διαχειριστεί για λίγο το προβάδισμα, ο Ζβέρεφ πήρε πίσω το break (3-3). Βέβαια, ο Ιταλός βρήκε ακόμη ένα break (4-3) και λίγο αργότερα σέρβιρε για να κλείσει το σετ.

Με το σκορ στο 5-4, ο Νο.14 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, όμως και πάλι βρήκε αντίσταση από τον αντίπαλό του για το 5-5. Από εκεί και έπειτα οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο tie-break (6-6).

Η εκκίνηση στο tie-break μπορεί να μην ήταν καλή για τον Ζβέρεφ, αλλά ο 29χρονος βρέθηκε με δύο πόντους διαφορά στη συνέχεια (3-1). Πολύ γρήγορα, ωστόσο, ο Κομπόλι πήρε τα ηνία στο tie-break. Μάλιστα, ο νεαρός τενίστας βρέθηκε με διπλό set point (6-4) και με τη... δεύτερη κατέκτησε το σετ με 7-6(5) για να στείλει τον μεγάλο τελικό σε πέμπτο και τελευταίο.

Το πέμπτο σετ είχε υπογραφή Ζβέρεφ

Το πέμπτο και τελευταίο σετ ήταν από την αρχή έως το τέλος υπόθεση για έναν. Μπορεί το άγχος και οι μνήμες του παρελθόντος, με τους τρεις χαμένους τελικούς, να έκαναν την παρουσία τους στο μυαλό του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ωστόσο ο 29χρονος δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει. Ξεκίνησε με δύο breaks και δύο holds το σετ (4-0), βλέποντας τον αντίπαλό του να μειώνει στη συνέχεια (4-1).

Η γλώσσα σώματος έλεγε άλλα... Ο Νο.3 του κόσμου πραγματοποίησε ακόμη ένα σερί δύο games και με 6-1 κατέκτησε το πέμπτο και τελευταίο σετ για να πανηγυρίσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του!