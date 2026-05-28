O Σίνερ κατέρρευσε σωματικά κι αποκλείστηκε στο Roland Garros

Ο Γιάνικ Σίνερ βρέθηκε ένα game πριν από την πρόκριση, όμως τα σωματικά προβλήματα «λύγισαν» τον Ιταλό, που ηττήθηκε από τον , Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο με 3-2 σετ στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η διαφαινόμενη εύκολη επικράτηση, εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη για τον Γιάνικ Σίνερ, ο Ιταλός αντιμετωπίζοντας σωματικά προβλήματα, με έντονη αδιαθεσία και τάσεις για εμετό, γνώρισε την ήττα από τον Αργεντινό, Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο με 6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 1-6 κι αποχαιρέτησε το Roland Garros από τον 2ο γύρο.



Ο Σίνερ είχε προηγηθεί με 6-3, 6-2, 5-1, όμως τα προβλήματα κάτω από τους 33 βαθμούς Κελσίου, άρχισαν να εμφανίζονται κι ενώ οι παίκτες έπαιζαν για δύο ώρες και έξι λεπτά.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο 10ο game του 3ου σετ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, με τη γλώσσα του σώματος να μαρτυρά την κακή του κατάσταση.

The moment Jannik Sinner sit and stopped playing when he was serving for the match. pic.twitter.com/M2W0rghfh2 May 28, 2026

«Δεν ξέρω αν νιώθω αφυδατωμένος», είπε ο Σίνερ στη διαιτητή και ζήτησε τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή. «Δεν νιώθω καλά, νιώθω ότι πρέπει να κάνω εμετό», συνέχισε ο Σίνερ, που έφυγε από το κορτ και πήγε στην τουαλέτα.

Jannik Sinnner si è sentito male nel corso del match contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno dello Slam parigino.🤕



Trovatosi a servire per il match, il n. 1 si è appoggiato a bordo campo, la giudice di sedia è scesa per capire e lui ha detto di non stare bene. Intervento… pic.twitter.com/ej10HwEepi May 28, 2026

«Αξιολογούν την κατάσταση, του μετρούν την αρτηριακή πίεση», είπε ο διαιτητής Αουρελί Τουρτέ.Ο Σίνερ επέστρεψε, το παιχνίδι συνεχίστηκε, όμως δεν μπορούσε να ακολουθήσει στο ρυθμό. Ο Σερούντολο με 16 διαδοχικούς πόντους είχε μετατρέψει το 1-5 σε 5-5 στο 3ο σετ και μετά κυριαρχώντας, έφθασε σε μια απρόσμενη πρόκριση στον 3ο γύρο.

Μετά και την απουσία του περσινού νικητή Κάρλος Αλκαράθ και τον αποκλεισμό του Σίνερ, το απλό ανδρών πλέον αποκτά άλλο ενδιαφέρον.

