Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυψε φυσικά τη χαρά του για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη μισή δουλειά στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Νίκησε 3-2 τη Ντιναμό Κιέβου και στην Τούμπα σε μία εβδομάδα θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκριση.

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι στον πρώτο του επίσημο αγώνα στον πάγκο του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε φυσικά τη χαρά του για τη νίκη, ενώ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Τάχα Άλι και στην εικόνα του Σανταμαρία, ο οποίος συνδύασε το ντεμπούτο του με νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι:

Για το πως είδε το πρώτο του παιχνίδι: «Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το ματς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι για αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο β΄ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά κάναμε το 1-3, μείωσαν και μετά κινδυνεύσαμε, ίσως άξιζαν την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το ματς και είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Για την καθίζηση μετά το 70': «Σ' αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας, ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Ντιναμό είναι μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα».

Για τον Σανταμαρία και την κατάσταση του Άλι: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν. Γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλι πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα. Καλύτερα αύριο».

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Άλι αποχώρησε με νάρθηκα στον ώμο και δεδομένα θα χάσει τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς στην Τούμπα.