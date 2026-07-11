H Νόσκοβα επέζησε από το σοκ κι έγινε πρωταθλήτρια στο Wimbledon

Η Λίντα Νόσκοβα έχασε πέντε championship points στο 2ο σετ απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα, όμως διατήρησε την ψυχραιμία της και με 6-2, 5-7, 6-3 κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon.

Ο τσεχικός τελικός του απλού γυναικών στο Wimbledon πήγαινε για μια... σβηστή επικράτηση της Λίντα Νόσκοβα επί της Καρολίνα Μούχοβα, όμως προσέφερε συγκινήσεις.

Η Νόσκοβα προηγήθηκε με 6-2, 5-2 όμως η Μούχοβα έσωσε πέντε championship points, στο 2ο σετ, πέτυχε την ανατροπή με 7-5, όμως στο 3ο σετ η Νόσκοβα διατήρησε την αυτοκυριαρχία της και με 6-2, 5-7, 6-3 έφθασε στην κορυφαία επιτυχία της καριέρας της.

Linda Noskova is the champion 🏆



She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Η είκοσι ενός ετών Νόσκοβα με αυτόν τον τρόπο έγινε η 5η παίκτρια από την Τσεχία και η 3η στα τελευταία τρία χρόνια που κατακτά τον τίτλο στο Wimbledon.

Tην αρχή στην Open Era, δηλαδή από το 1968 κι έπειτα, έκανε η Γιάνα Νοβότνα το 1998, ακολούθησαν η Πέτρα Κβίτοβα με τους τίτλους το 2011 και το 2014, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα το 2023 και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα το 2024.

Yπάρχει και η θρυλική Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με τους οκτώ τίτλους στο Wimbledon από το 1978 μέχρι το 1990, όμως έφθασε σε αυτούς έχοντας αλλάξει υπηκοότητα από το 1975 κι εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ.

H Moύχοβα έχοντας μείνει ζωντανή στο 2ο σετ, εκεί όπου έσωσε αρχικά τρία championship points στο 8ο game κι από ένα στο 9ο και στο 10ο, πέντε στο σύνολο, τους περισσότερους σε τελικό Grand Slam, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε το ψυχολογικό αβαντάζ.

Η Νόσκοβα προηγήθηκε 3-0 στο 3ο σετ, έφθασε στο 5-2 κι αυτή τη φορά δεν λάθεψε, έφθασε στο 6-3 σε δύο ώρες και 28 λεπτά και στον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Σε ηλικία είκοσι ενός ετών και έξι μηνών, έγινε η νεαρότερη πρωταθλήτρια στο Wimbledon τα τελευταία 15 χρόνια κι από την πρώτη κατάκτηση της συμπατριώτισσάς Πέτρα Κβίτοβα το 2011.

Παράλληλα, η Νόσκοβα από τη Δευτέρα (13/7) θα φιγουράρει στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης, μια θέση πίσω από την Καρολίνα Μούχοβα, σε ρεκόρ καριέρας και για τις δύο Τσέχες.

