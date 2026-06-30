O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κλείσουν το πρόγραμμα της Τετάρτης (1/7) στο κεντρικό κορτ και στη μονομαχία για μια θέση στη φάση των «32» του Wimbledon

O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε στα τρία σετ το εμπόδιο του Ουγκό Γκαστόν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε τέσσερα σετ με αντίπαλο τον Κινέζο, Γιμπίνγκ Γου και κάπως έτσι έκλεισε το μεγάλο ραντεβού στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Και οι διοργανωτές όρισαν τον αγώνα να κλείσει το πρόγραμμα της Τετάρτης (1/7) στο κεντρικό γήπεδο και θα αρχίσει μετά τις 19:30 ώρα Ελλάδας, καθώς θα προηγηθεί το παιχνίδι του Γιάνικ Σίνερ με τον Πορτογάλο, Νούνο Μπόρζες (15:30) και της Μίρα Αντρέεβα με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έχουν να βρεθούν αντιμέτωποι δύο χρόνια σχεδόν και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όταν ο Σέρβος είχε επικρατήσει με 2-0 σετ. Συνολικά θα είναι το 15ο παιχνίδι τους στο tour, αλλά μόλις πρώτο στο Wimbledon. Το επιμέρους σκορ να είναι στο 12-2 υπέρ του Τζόκοβιτς, που μετρά 11 διαδοχικές νίκες. Η τελευταία νίκη για τον Τσιτσιπά ήταν το 2019 και στο Masters της Σαγκάης με 2-1 σετ.

Η πρόκληση είναι τεράστια για τον Έλληνα παίκτη, απέναντι στον Τζόκοβιτς που μετρά επτά τίτλους στο Wimbledon, με ρεκόρ 103 νίκες - 13 ήττες, ενώ η μοναδική χρονιά που αποκλείστηκε στον 2ο γύρο ήταν το 2008, όταν είχε ηττηθεί από τον Μάρατ Σάφιν με 3-0 σετ. O νικητής στον 3ο γύρο θα παίξει είτε με τον Ολλανδό, Αρτουρ Ρίντερκνες, είτε τον Αμερικανό, Μάρτιν Νταμ.