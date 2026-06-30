Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας τον Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ, πέρασε στον 2ο γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

O Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είχε εύκολη πρεμιέρα στο Wimbledon, όμως είχε τον τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κινέζου, Γιμπίνγκ Γου με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 και να κλείσει το μεγάλο ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά για την Τετάρτη (1/7).

Ο Σέρβος έφθασε στην 103η νίκη του στο Wimbledon έπειτα από αγώνα τριών ωρών και 12 λεπτών, που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο κεντρικό κορτ και την Τετάρτη (1/7) θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα απέναντι στον Ουγκό Γκαστόν.

Οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς έχουν να βρεθούν αντιμέτωποι δύο χρόνια σχεδόν και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όταν ο Σέρβος είχε επικρατήσει με 2-0 σετ.

Συνολικά θα είναι το 15ο παιχνίδι τους και πρώτο στο Wimbledon, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 12-2 υπέρ του Τζόκοβιτς, που μετρά 11 διαδοχικές νίκες. Η τελευταία νίκη για τον Τσιτσιπά ήταν το 2019 και στο Masters της Σαγκάης με 2-1 σετ.

Ο Τζόκοβιτς βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Γου (Νο.102). Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς πήρε και συντήρησε διαφορά δύο games και στο 10o game, αφού έσωσε δύο break points έφθασε στο 6-4.

Ο Γου απάντησε στο 2ο σετ, έσωσε με τη σειρά του δύο break points και «σπάζοντας» το σερβίς του αντιπάλου του στο 12ο game, έκανε το 7-5.

Στα δύο επόμενα σετ ο Τζόκοβιτς συνολικά έσωσε και τις επτά περιπτώσεις break, πέτυχε break στο 9o game και των δύο σετ, κατακτώντας τα με 6-4 για να φθάσει στην τελική επικράτηση και την πρόκριση.

Τελείωσε τον αγώνα με λιγότερους winners (35-54), όμως υπέπεσε και σε λιγότερα αβίαστα λάθη (26-40), εκμεταλλεύτηκε τα τρία από τα έξι break points, την ώρα που ο αντίπαλός του είχε μόλις 1/11!