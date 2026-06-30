Η Μαρία Σάκκαρη συνδύασε την πρώτη της νίκη στο γρασίδι, με μια πολύ καλή εμφάνιση και επικράτηση επί της Κλάρα Τάουσον με 6-3, 6-3 για την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Wimbledon.

Η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε με υπέροχο τρόπο τη 10η παρουσία της στο Wimbledon. H 30χρονη παίκτρια κυριάρχησε απέναντι στην Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και με το επιβλητικό 6-3, 6-3 προκρίθηκε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ανχελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία και την Καμίλα Ραχίμοβα από το Καζακστάν.

Tι κι αν η Σάκκαρη πήγε στο Wimbledon με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στο γρασίδι, απέναντι στην Τάουσον έδειξε το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο, πανηγύρισε τη 12η νίκη της συνολικά στο τουρνουά και την πανάξια πρόκριση για 8η φορά στον 2ο γύρο του αγγλικού slam.

Η Σάκκαρη ήταν ουσιαστική, στη μοναδική της ευκαιρία βρήκε break και με βάση αυτό κατέκτησε το 1ο σετ, όμως στη συνέχεια έπαιξε και θεαματικό τένις. Στο 1ο σετ είχε πέντε winners, όμως έβγαλε τριπλάσιους στο 2ο (20 έναντι των 13ών της Τάουσον), υπέπεσε σε λιγότερα αβίαστα λάθη (12-19) κι έχοντας τις λύσεις στις ευκαιρίες της αντιπάλου του (τριπλό break point στο 4ο game και διπλό break point στο 8ο game), έφθασε στην τελική επικράτηση.

Sakkari d. Tauson 6-3 6-3 at Wimbledon



Maria kicks off her Wimbledon with a great win against the 24th seed.



She managed Clara’s power so well



She’s hasn’t played her best in the Slams lately, but she’s a 2-time Grand Slam semifinalist for a reason.



Starting strong.



🇬🇷🤍 pic.twitter.com/Yto1UM0jZ1 June 30, 2026

Κυρίαρχη και προβάδισμα

H Σάκκαρη βρέθηκε στο 0-30 στο εναρκτήριο game, όμως με σερί πόντων και άσο έκανε το 1-0. Διατήρησε χωρίς προβλήματα το σερβίς της για το 2-1 και στο 4ο game με backhand winner και αβίαστο λάθος της Τάουσον βρέθηκε με break point κι έφθασε σε αυτό μετά το άστοχο forehand από την αντίπαλό της (3-1).

Η Ελληνίδα παίκτρια με υπέροχη ενέργεια και με με backhand winner έκλεισε το 5ο game, ξεφεύγοντας με 4-1 και με τρεις στη σειρά πόντους κατέκτησε το 7ο game, φθάνοντας στο 5-2. Η Τάουσον με δύο στη σειρά άσους μείωσε σε 5-3, όμως η Σάκκαρη απάντησε με love game, κλείνοντας το 1ο σετ με 6-3.

«Έσβησε» όλους τους κινδύνους και προκρίθηκε

Η Τάουσον χωρίς δυσκολίες έκανε το 1-0 και το 2-1 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. Το επόμενο game αποδείχθηκε καθοριστικό, κυρίως στην ψυχολογία, η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με τριπλό break point, όμως αντέστρεψε την κατάσταση ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Κι αμέσως μετά με δυο winners και ένα αβίαστο λάθος από την Τάουσον απέκτησε δικό της τριπλό break point και μετά το διπλό λάθος από την Δανέζα, με love game προσπέρασε με 3-2.

Αυτό ήταν. Με τον αέρα της ανατροπής, η Σάκκαρη με ευκολία έκανε το 4-2, η Τάουσον προσπάθησε να μείνει στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 4-3, όμως το 8ο game η Σάκκαρη είχε νέα αντίδραση: Από το 15-40, «έσβησε» το νέο κίνδυνο break, φθάνοντας στο 5-3. Και δεν άφησε την ευκαιρία χαμένη απέναντι στην απογοητευμένη Τάουσον, προηγήθηκε 0-30, 15-40 κι αμέσως έκλεισε το σετ (6-3) και την πρόκριση στη φάση των «64».

