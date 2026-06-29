Με το... δεξί ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon, επικρατώντας με 6-1, 6-4, 6-2 του Ουγκό Γκαστόν στην πρεμιέρα.

Νίκη στο... ρελαντί πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστρας νίκησε με 6-1, 6-4, 6-2 τον Ουγκό Γκαστόν στον πρώτο γύρο του τρίτου Grand Slam της σεζόν, χωρίς ν' αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 27χρονου στο γρασίδι γι' αυτή τη σεζόν. Επόμενος αντίπαλός στο Wimbledon θα προκύψει από την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Γιμπίνγκ Γου, με τον Σέρβο τενίστα να μοιάζει ο πιθανότερος.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά! Ο Έλληνας κράτησε το σερβίς του, αρχικά, και στη συνέχεια πέτυχε break στο πρώτο service game του Ουγκό Γκαστόν (2-0). Κράτησε το προβάδισμά του, το οποίο και διεύρυνε στη συνέχεια με ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς του αντιπάλου του (5-1). Έτσι με σχετική ευκολία και με τις μπάλες στα χέρια ο Τσιτσιπάς έκανε το 6-1 και πήρε προβάδισμα στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Γάλλος τενίστας εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστικός απ' ότι στο πρώτο σετ. Βέβαια και πάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε τον τρόπο να πετύχει break και να πάρει τα ηνία. Χωρίς ν' απειληθεί στη συνέχεια, ο Έλληνας τενίστας έφτασε σε σημείο να σερβίρει για να κλείσει το σετ. Έχοντας πολύ καλή απόδοση έκανε το 6-4 και διπλασίασε τα σετ του στην αναμέτρηση.

Το τρίτο σετ έμοιαζε αρκετά με το πρώτο. Αν και το πρώτο game πήγε στον Ουγκό Γκαστόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα 5-0 σερί και έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Το μόνο που κατάφερε ο Γάλλος ήταν να παρατείνει τη νίκη του Νο.87 στον κόσμο, ο οποίος στο 8ο game σέρβιρε και με το 6-2 έκλεισε το σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη.