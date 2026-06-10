O Γιάνικ Σίνερ μετά τις ιατρικές εξετάσεις στο Μιλάνο, βρίσκεται ήδη στο Μόντε Κάρλο, αρχίζοντας ξανά τις προπονήσεις έτσι ώστε στις 29 Ιουνίου να αγωνιστεί στο Wimbledon.

O Γιάνικ Σίνερ επιστρέφει στα κορτ, ξεκινώντας από την Τετάρτη (10/6) και πάλι τις προπονήσεις. Ο 24χρονος Ιταλός μετά τη σωματική κατάρρευση, που έφερε και τον αποκλεισμό του στο 2ο γύρο του Roland Garros στις 28 Μαΐου, από την Τρίτη (9/6) επέστρεψε στη βάση του στο Μόντε Κάρλο και προοδευτικά αρχίζει την προετοιμασία του, με στόχο στις 29 Ιουνίου να αρχίσει την υπεράσπιση του τίτλου του στο Wimbledon.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η Gazzetta dello Sport, ο Σίνερ ολοκλήρωσε το διήμερο των εξετάσεων στο νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλε» του Μιλάνου. Αν και τα αποτελέσματα παραμένουν εμπιστευτικά, με όσα διέρρευσαν δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα ή σωματικές επιπλοκές.

Η περιπέτειά του στο Παρίσι ήταν απλώς αποτέλεσμα κόπωσης που προέκυψε από τον μεγάλο αριθμό αγώνων που διεξήχθησαν σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, χωρίς τη δυνατότητα ξεκούρασης και η υγεία του επιδεινώθηκε από τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες στις πόλεις που αγωνίστηκε.

Από τις 7 Μαρτίου, τον πρώτο του αγώνα στο Indian Wells, έως τις 17 Μαΐου τον τελικό στο Masters της Ρώμης, ο Σίνερ έδωσε 29 αγώνες, σχεδόν έπαιζε κάθε δυόμισι ημέρες, βιώνοντας διαφορετικές θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασίας μεταξύ της Καλιφόρνιας, της Φλόριντα, του Μόντε Κάρλο, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ο Σίνερ, δεν αποκλείεται να πάρει μέρος στο τουρνουά επίδειξε στο Χάρλινγκαμ, μερικά 24ωρα πριν από την έναρξη του Wimbledon.