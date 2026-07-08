Ο Βάλτερ Ματσάρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει δουλειά με τον Ηρακλή.

Ο Βάλτερ Ματσάρι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη κι αρχίζει το χτίσιμο για έναν ανταγωνιστικό Ηρακλή.

Ο 64χρονος (1/10/61) Ιταλός τεχνικός αφίχθη το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αλλά δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Την Παρασκευή, άλλωστε, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου, όπου ο Ματσάρι θα μιλήσει τόσο για την απόφαση να έρθει στον Ηρακλή, όσο για τους στόχους του, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις.

Ο Ηρακλής κοιτάει έντονα προς Ιταλία και ο Ματσάρι είναι πιθανό ν' αναφερθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως του Ινσίνιε και του Ντε Σίλιο, που τελικά δεν προχώρησαν.