Πριν τη συμμετοχή του στο Roland Garros ο Γιανίκ Σίνερ μοιάζει να είναι ασταμάτητος! Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε στο τελικό του τουρνουά της Ρώμης με 6-4, 6-4 του Κάσπερ Ρουντ και κατέκτησε τον τίτλο στο χωμάτινο τουρνουά.

Στο πρώτο σετ, ο Νο.1 του κόσμου βρέθηκε πολύ νωρίς μπροστά με break όμως ο αντίπαλος του βρήκε άμεσα απάντηση. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, με τον Σίνερ να πραγματοποιεί καθοριστικό… σπάσιμο στο σερβίς του Ρουντ στο 9ο game. Στο αμέσως επόμενο game δεν λάθεψε και έτσι έκανε το 6-4 για να πάρει προβάδισμα στο σετ.

Στο δεύτερο σετ με το… καλησπέρα ο Γιανίκ Σίνερ έκανε το break. Μέχρι τα τέλη του σετ ο Ιταλός δεν απειλήθηκε από τον Κάσπερ Ρουντ, κρατώντας το προβάδισμα του. Στο 8ο game ο Νορβηγός επιχείρησε να πάρει πίσω το break που δέχτηκε, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Έτσι, ο Σίνερ διαχειρίστηκε το προβάδισμα του και στο 10ο game έκανε το 6-4 για να διπλασιάσει τα σετ του και να πανηγυρίσει τη νίκη.