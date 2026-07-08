Μια ανάσα από το 1-0 βρέθηκε στην φιλική αναμέτρηση με την Ράκοβ ο Ολυμπιακός, με το σουτ του Σιπιόνι στο 15' να σταματάει στο δοκάρι.

Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του δίνει ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Ράκοβ και στο 15' βρέθηκαν κοντά μια ανάσα από το 1-0.

Συγκεκριμένα οι Σιπιόνι, Ροντινέι έκαναν το 1-2, ο πρώτος έκανε το δυνατό σουτ και είδε την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Τρελόφσκι.

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