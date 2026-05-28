Σίνερ: «Δεν θυμάμαι ποτέ να ένιωσα τόσο αδύναμος»

Τι είπε ο Γιάνικ Σίνερ μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Roland Garros και τα προβλήματα σωματικής κατάρρευσης που αντιμετώπισε στο παιχνίδι του με τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο.

Ο Γιάνικ Σίνερ, με δεδομένη την απουσία του Ράφαελ Ναδάλ, ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros. Όμως στον αθλητισμό τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, στον αγώνα του με τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο χρειαζόταν ένα game για την πρόκριση, όμως ήρθε η σωματική εξάντληση και ο αποκλεισμός από τον 2ο γύρο.

«Δεν ένιωθα καθόλου καλά. Ήμουν σε πολύ καλή θέση μέχρι το τρίτο σετ, αλλά δεν κατάφερα να κλείσω το ματς και μετά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ξύπνησα το πρωί και ήδη δεν ένιωθα καλά», δήλωσε αρχικά ο Σίνερ στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε «άρχισα να νιώθω πολύ ζαλισμένος και χωρίς ενέργεια. Προσπάθησα να σερβίρω για το ματς, αλλά δεν είχα δυνάμεις. Στο τέταρτο σετ το άφησα λίγο για να προσπαθήσω να έχω περισσότερη ενέργεια στο πέμπτο. Όμως από εκεί και μετά όλα πήγαν προς τα κάτω».

Ο Σίνερ τόνισε πως το πρόβλημα είχε να κάνει με τη συνολική καταπόνηση των τελευταίων εβδομάδων: «Δεν ήταν θέμα ζέστης ή καιρού. Ήταν καθαρά δικό μου θέμα. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια και δεν είχα αρκετό χρόνο αποκατάστασης. Δεν κοιμήθηκα καλά και όταν ξύπνησα το πρωί ήδη δυσκολευόμουν».

Στο τέταρτο και στο πέμπτο σετ ήμουν πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είχα ενέργεια, ένιωθα τελείως “άδειος”. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που ένιωσα τόσο αδύναμος. Αν κοιτάξω συνολικά τη χωμάτινη περίοδο, ήταν εξαιρετική.

Έπαιξα πραγματικά πολύ καλό τένις και κατέκτησα τρία τουρνουά στη σειρά. Σήμερα απλώς δεν ήταν γραφτό. Τώρα χρειάζομαι χρόνο για να αναρρώσω σωματικά και ψυχολογικά. Πιθανότατα δεν θα παίξω κάποιο τουρνουά πριν το από το Wimbledon».