Με δάκρυα στα μάτια η Λόλι Ναβάρο απαθανατίζει την αποθέωση των Βρετανών στην κόρη της (vids)

H μητέρα της Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο φωτογραφίζει όρθια και με δάκρυα στα μάτια το αντίο της κόρης της μέσα σε αποθέωση στο Wimbledon.

Το Wimbledon και οι Βρετανοί θεατές τίμησαν όπως έπρεπε μια νικήτρια της ζωής.

Είναι η Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο, η 32χρονη τενίστρια από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, η οποία το 2020 διαγνώστηκε με καρκίνο αλλά πάλεψε σαν "λιοντάρι" και από τις αρχές του 2021 επέστρεψε στις προπονήσεις.

Επέστρεψε στα κορτ στο Roland Garros και εν συνεχεία στο Wimbledon.

Μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 από το Νο1 κόσμου την Άσλεϊ Μπάρτι στην πρεμιέρα της στο Wimbledon αλλά αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι οι θεατές σηκώθηκαν όριθιοι για να την αποθεώσουν.

Κανείς δεν ξέχασε την ιστορία της.

Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Οι θεατές είναι όρθιοι και την χειροκροτούν. Η αντίπαλος της η Άσλεϊ Μπάρτι κάνει το ίδιο και δακρύζει.

Η Ισπανίδα νιώθει δικαιωμένη που αποφάσισε να επιστρέψει στα κορτ για να "υπηρετήσει" το τένις μόνο και μόνο γι' αυτές τις στιγμές.

Κάπου στην εξέδρα και η μητέρα της. Η Μαρία Ντολόρες Λόλι. Γυμνάστρια στα νιάτα της και αργότερα σύμβουλος πάνω σε ψυχολογικά θέματα σε αθλητές και όχι μόνο.

I'm really happy Carla had the chance to play her last Wimbledon match with a crowd, and getting the applause she deserves pic.twitter.com/WDL8kz9G1c